Nữ thạc sĩ muốn tìm một nửa yêu thương nhưng ít có cơ hội

Mình năm nay 30 tuổi, đã hoàn thành thạc sĩ và đang làm việc tại nước ngoài. Xét về đường học hành và công việc mình cũng tương đối thuận lợi, vì mỗi lần gặp khó khăn đều được "quý nhân" giúp đỡ. Nếu so sánh với các bạn cùng trang lứa thì mình không thành đạt bằng, nhưng mình cảm thấy hạnh phúc với những điều mình cố gắng tự tạo ra. Trong khi các bạn cùng lớp đã lập gia đình và con cái đủ đầy thì giờ mình vẫn độc thân, có thể do duyên phận nhưng cũng có thể do công việc hay môi trường mình làm việc.

Trước đây còn ở Việt Nam, ngoài làm công ty mình còn là giáo viên dạy ngoại ngữ, thời gian rảnh chỉ có chủ nhật, dành thời gian bên bạn bè hoặc nấu ăn nghỉ ngơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Sau này khi ra nước ngoài học tập, mình vừa phải lo làm, vừa phải cố gắng hoàn thành việc học để không bị trượt học bổng trong 2 năm liền, không có thời gian cho bản thân. Đến nay mình đã đi làm, quỹ thời gian của mình cũng dư dả hơn nhưng bạn bè xung quanh thì không được mấy người, cũng là bạn nữ và đã lập gia đình. Hiện giờ mình muốn tìm nửa còn lại nhưng cơ hội không nhiều lắm. Mình muốn thông qua chuyên mục này để có cơ hội nhiều hơn làm quen và mở rộng mối quan hệ.

