Nữ làm kinh doanh ở Đà Nẵng dám nghĩ dám làm

Chào các bạn,

Cuộc sống luôn đầy ắp những bất ngờ và ngay cả những mối quan hệ qua mạng cũng có thể dẫn lối tới một kết thúc viên mãn, hoặc đơn giản là một vài cuộc gặp gỡ, chuyện trò tình cờ, thú vị. Cho dù là xác suất không cao lắm nhưng vào một ngày đẹp trời thế này, mình cũng muốn thử xem sao. Tại sao không nhỉ?

Mình 29 tuổi, độc lập, tự chủ, đôi lúc thấy mình đủ mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, rồi có khi lại thừa yếu đuối, hồ đồ và cần một cái ghế có tựa. Mình cho rằng đó hoàn toàn là điều bình thường, bởi phụ nữ vốn có bản năng yếu đuối mà. Cho nên, ai đó nói "phải mạnh mẽ chứ yếu đuối cho ai xem", thì người phụ nữ ấy càng cần được yêu thương một cách chân thành và kiên nhẫn, bởi họ chỉ đang cố gắng gai góc sau những tổn thương, vụn vỡ mà họ đã trải qua thôi. Bạn có cùng quan điểm với mình không?

Mình cao ráo, dễ nhìn, mọi người thường bảo trông trẻ hơn so với tuổi, tính cách vui vẻ, dễ chịu... nhưng đó là đối với phụ nữ và với những người cho mình thấy sự chân thành và đáng tin tưởng. Nói đến đây chắc bạn cũng có thể hiểu, với đàn ông nói chung, mình tự nhiên có sự đề phòng và hơi khó tính một cách khá bản năng. Mình hiểu bản thân và vẫn đang cố gắng tự dung hòa, cởi mở và mở lòng hơn. Mình cũng từng quen vài người, họ và mình dù bây giờ đường ai nấy đi nhưng vẫn dành cho đối phương sự trân trọng và những hồi ức đẹp. Lý do nhìn lại, chắc phần lớn là do lỗi ở mình, trẻ con và thiếu kiên nhẫn. Dẫu sao, mọi chuyện đến đều có lý do và tất cả cũng tạo nên mình - phiên bản của hiện tại. Đúng người mà hơi sai thời điểm.

Mình khá tập trung vào sự nghiệp để khẳng định bản thân, có đam mê và vẫn đang theo đuổi đam mê. Tuy nhiên cũng vì thế mà tự bỏ qua khá nhiều cơ hội và một số người thú vị. Thôi thì tự an ủi là đã bỏ công đầu tư vào bản thân, tự khắc sẽ sinh lời. Bây giờ nhận ra sở trường, sở đoản, hy vọng vẫn chưa quá muộn.

Mình có một sở thích đó là nấu ăn. Đây vừa là niềm yêu thích vừa là cách để mình xả stress mỗi khi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Bởi bạn biết sao không, khi nấu ăn là mình tập trung tất cả tư duy, sự sáng tạo và cả tình cảm dành cho món ăn và cả người thưởng thức. Mình không phải kiểu nấu ăn quá ngon, nhưng đủ để tạo sự khác biệt. Nói thế chứ nhiều khi rất buồn cười là nấu mấy món siêu đơn giản mà cũng bể. Phong độ đôi khi cũng nhất thời nhỉ?

Mình muốn quen một người đủ hiểu biết, đủ từng trải, vui vẻ và luôn có góc nhìn tích cực, để có thể chia sẻ lan man những câu chuyện thú vị, dẫu là sến súa hay thậm chí viễn tưởng, chỉ cần cùng sóng. Một người độc lập trong tư duy, tự tin, cầu tiến và hiểu chuyện, để cả hai cùng phấn đấu và cố gắng vì mục tiêu chung. Mình quan điểm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cho dù ngoài xã hội, mình luôn cố gắng khẳng định bản thân nhưng gia đình vẫn là ưu tiên số một, và khi về nhà thì mình chỉ muốn hạnh phúc làm vai "phó" mà thôi. Trong gia đình là có trên có dưới, có trước có sau. Người đàn ông là trụ cột, người phụ nữ là phong thủy.

Nếu bạn cảm thấy bận tâm về vài điều mình chia sẻ, ta có thể trò chuyện nhiều hơn nhé. Mình công việc chính ở Đà Nẵng, thi thoảng có đi công tác ngoài Bắc, chủ yếu Hà Nội, Thanh Hóa. Biết đâu ta có thể có duyên gặp gỡ nhỉ?

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi người luôn tìm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

