Nữ 32 tuổi làm xây dựng tìm bạn trai siêng năng, mạnh mẽ

Năm 2013, mấy anh làm chung mai mối em trai cho tôi. Năm 2016, bạn tôi khuyên tôi đăng ký chương trình hẹn hò trên truyền hình. Năm 2018, mấy em đồng nghiệp làm mai mấy anh trai, chú Út chú Bảy cho tôi. Năm 2019, tôi ngồi đây viết tâm sự này cho những chàng trai hay nghĩ mình cô đơn, không chỉ mình anh đâu nhé.

Thấm thoát, 32 cái xuân xanh vụt qua, cô gái vui vẻ, hoạt bát trở nên trầm tính, ít nói hơn, đôi khi bực mình, hậm hực khi thấy đứa bạn gái nào đăng hình đi chơi với người ấy vào những ngày nghỉ ngày lễ. Nói vậy chứ tụi nó có phúc có phần, còn mình thì phước phần đang tích góp dần và chờ ngày duyên tới.

"Ông tơ bà nguyệt cho phần nào mình nhận phần ấy, không chê bai hay đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh là người mạnh mẽ và siêng năng, chỉ cần chúng ta hợp nhau và cùng cố gắng. Không chỉ có tình yêu, em còn có gia đình bự và phát triển nghề nghiệp. Em là dân xây dựng. Nên anh là dân kỹ thuật thì chúng ta cùng chia sẻ niềm vui trong nghề, còn anh là dân kinh doanh hay công nghệ thì cũng không sao.

Anh nào thích cô gái nói nhiều thì đó là em, nếu anh cũng nói nhiều thì em sẽ lắng nghe anh. Welcome to my home".

