Nếu em thích cuộc sống yên bình ở vùng quê, hãy về với anh

Hiện tại anh sống cùng với mẹ, mẹ anh cũng dễ tính lắm nên em đừng lo chuyện làm dâu.

Chào em, một nửa của anh đang tìm kiếm. Anh xin tự giới thiệu về bản thân một chút, anh là giáo viên ở Tiền Giang, năm nay đã 36 tuổi rồi, cái tuổi mà ai cũng có một gia đình nhỏ cho riêng mình và anh cũng mong chờ điều đó. Vì nhiều lý do, anh có một xuất phát điểm và sự ổn định công việc hơi chậm so với bạn bè. Công việc anh đang làm chỉ đủ lo cho bản thân nhưng anh yêu nó và cố gắng làm thêm để dành dụm chút. Có lẽ do ổn định công việc hơi trễ nên đến giờ anh vẫn độc thân.

Về ngoại hình, anh cao 1m76, nặng 73 kí, không đẹp trai nhưng nhìn cũng có duyên (mọi người đánh giá). Về tính cách anh hơi trầm, nhìn hơi khó tính nhưng nếu tiếp xúc nhiều, em sẽ thấy anh khá vui vẻ, hài hước. Anh cũng không gia trưởng, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Việc lặt vặt trong nhà anh có thể làm được hết, cũng biết nấu ăn mấy món đơn giản cho bữa cơm gia đình. Trong nhà, anh thích vợ chồng cùng nhau chia sẻ mọi công việc. Anh biết uống rượu bia để xã giao nhưng không hút thuốc.

Ở quê anh, tuổi anh giờ mà chưa có vợ là hiếm lắm. Ai cũng sẽ nghĩ chắc kén chọn dữ lắm hoặc có vấn đề gì đó mới ế tới giờ. Nhưng anh nghĩ mỗi người có duyên số của mình, chưa tới thì có tìm mãi cũng không thấy được. Biết đâu qua chuyên mục Hẹn hò này lại cho anh cơ hội để gặp em. Chỉ cần em biết quan tâm chăm sóc cho gia đình là được. Nếu em thích cuộc sống yên bình ở vùng quê hãy về nhà anh nhé. Anh không đem lại được cuộc sống quá đủ đầy về vật chất nhưng sẽ cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất, miễn em thấy hài lòng, hạnh phúc với những gì mình có được em nhé. Anh biết chơi đàn không giỏi nhưng sẽ đàn cho em hát những bài em thích. Anh dở môn Văn lắm nên bài viết không nói hết được ý của anh. Nên em thấy phù hợp hãy liên lạc với anh nhé.

