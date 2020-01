Nên đưa vợ bao nhiêu khi lương chúng tôi đều thấp

Tôi sinh năm 83, vợ sinh năm 89, chúng tôi mới kết hôn hơn một năm nay. Vấn đề phát sinh khi cô ấy sinh con gần nửa năm nay, sinh thường.

Vợ tôi là giáo viên mầm non, mới vào biên chế một năm nên lương thấp, khoảng 4 triệu rưỡi. Tôi làm nghề tự do, thuê cửa hàng in ấn, photocopy, thu nhập cũng thấp và theo thời vụ, trung bình khoảng 10 triệu mỗi tháng. Nhà vợ và nhà tôi khá gần, cách nhau một km, ở vùng quê Hưng Yên nhưng cũng khá phát triển vì gần khu công nghiệp.

Chúng tôi yêu và đi tới kết hôn khá nhanh, trong vòng 3 tháng nên có thể cũng chưa hiểu hết về nhau. Sau khi cưới, vợ chồng sống cùng ông bà nội. Về việc tiền nong, các việc chi tiêu lớn trong nhà như thiết bị máy lạnh, làm trần chống nóng, mái hiên... khoản nợ em trai 40 triệu trước cưới tôi đều bỏ tiền ra, không bảo vợ đóng góp, tôi biết lương vợ thấp và còn đi học, mỗi tháng học phí hết một triệu rồi. Trước khi có con tôi thường đưa tiền cho vợ đi chợ khoảng 2 triệu mỗi tháng, thi thoảng đưa 2, 3 triệu phụ giúp tiền học phí. Tôi tính hơi khô khan cũng có chút vô tâm, ít khi nói lời ngon ngọt nhưng chưa bao giờ mắng chửi quát nạt vợ, thi thoảng cũng mua cho vợ cái đồng hồ, túi xách. Vợ có bầu tôi cũng thường rửa bát, còn đi chợ và nấu cơm vợ làm (tôi hay về muộn và cũng không khéo bếp núc). Thời gian trước khi sinh con nói chung cuộc sống tạm ổn vì ông bà nội cũng dễ tính và vợ tôi chưa thấy phàn nàn gì.

Sau sinh vợ thường xuyên cáu gắt những việc không đâu. Tôi không khéo chăm con lắm và cũng hơi lười việc nhà, thi thoảng có phụ rửa bình với giặt quần áo cho con vì vợ muốn đồ của bé giặt riêng. Tôi thường xuyên đi chợ mua đồ ăn xen kẽ với bà nội chứ vợ không phải đi, nấu cơm vợ cũng ít phải nấu và không cần rửa bát vì tôi hay bà nội đã làm. Từ lúc sinh con tới nay gần 6 tháng thì vợ ở nhà bà ngoại 4 tháng do vợ nói thích ở trên đó. Ông bà ngoại thoải mái, quý con cháu nên tôi cũng cho ở chứ không khó khăn gì.

Về tiền bạc tôi vẫn đưa vợ khoảng 2 triệu mỗi tháng, tháng gần đây nhất đưa 6 triệu vì giữ lời hứa khi trước là cho vợ tiền mua quần áo và con bắt đầu ăn thêm sữa ngoài. Tôi nghĩ ban đầu con bé, chỉ bú mẹ tầm đó tạm đủ, thi thoảng con đi tiêm tôi vẫn đưa thêm triệu rưỡi. Có điều từ lúc có con vợ chồng rất ít khi nói chuyện với nhau, rảnh là vợ ôm điện thoại, thường xuyên cáu gắt vô cớ, tuy không phải láo toét gì nhưng cực kỳ khó chịu. Tôi hỏi thăm vợ cũng cáu gắt. Tôi thương vợ mới sinh, nuôi con nhỏ nên bỏ qua, coi như không có gì và có góp ý nhẹ nhàng nhưng vợ vẫn vậy.

Đỉnh điểm Tết dương lịch có anh rể và chị gái về chơi, tôi muốn đón hai mẹ con về chơi với cả nhà, hôm trước nói với vợ thì vợ kêu có việc lên Hà Nội rồi. Tối hôm 31 ăn cơm trên nhà vợ có cả ông bà ngoại, tôi lại hỏi lên đó làm gì vào Tết dương lịch, vợ mới nói có hẹn lên khám với bác sĩ. Tôi bảo vợ hẹn lại hôm khác nếu không cần gấp, vợ không đồng ý và không nói rõ khám gì. Tôi rất bực nhưng vì đang uống rượu mà to tiếng không hay nên kiềm chế. Về tới nhà tôi nhắn tin hỏi vợ đau ốm như nào, không gấp thì để sau Tết dương tôi đưa đi vì giờ sợ bác sĩ cũng không chu đáo. Lúc đó vợ mới nói đưa cả con đi, tôi hỏi con sao lại đi khám nhưng vợ cũng chẳng nói. Có khi nào vợ lý do để trốn tôi đi chơi? Quá bức xúc, sáng hôm sau tôi gọi điện vợ không nghe máy nên lên nhà ngoại mắng cho cô ấy một trận về cách ứng xử, cách sống. Vợ nói tôi không quan tâm vợ con, có lần con đi tiêm mà để cô ấy phải kêu taxi, rồi ý nói đưa tiền ít. Tôi bảo có lịch đi khám mà không nói gì với chồng là không được, vợ lại kêu đi đặt vòng không quan trọng nên không nói.

Tôi từng nói anh có chỗ nào chưa được cứ nói để sửa, vợ lại có thái độ bất hợp tác, kêu từ nay ai thích làm sao thì làm. Vợ chồng lời qua tiếng lại xích mích. Tôi biết mình có chỗ chưa tốt vì lúc vợ ở với bà ngoại tôi có 2 lần đi chơi xa, lên miền núi chụp ảnh, nghĩ đơn giản có ông bà rồi đi chơi 2, 3 hôm không sao. Tôi cũng hơi lười việc nhà nhưng có làm. Tôi ít khi gọi điện thoại hỏi thăm vợ con, nói chuyện tình cảm với vợ, tuần cũng 4, 5 tối lên nhà ngoại chơi. Tôi định hết tuần sẽ đón vợ con về, chỉ là dọa sẽ ly hôn thôi vì vẫn thông cảm vợ nuôi con nhỏ vất vả.

Tôi nên làm sao để gia đình yên ấm? Tôi nên đưa cho vợ bao nhiêu tiền khi hai vợ chồng thu nhập thấp? Sau này với thu nhập như vậy tôi định cùng vợ lên kế hoạch chi tiêu rồi sẽ đóng cho vợ gấp đôi có được không hay chỉ đóng hơn chút? Chúng tôi còn khoản nợ 200 triệu lúc xây nhà trước khi cưới vợ. Rất mong mọi người góp ý. Chân thành cảm ơn.

Nghĩa

