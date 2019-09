Nam lập trình tìm bạn gái không ngại yêu xa

Sắp tới mình tìm học bổng thạc sĩ ở nước ngoài. Mình từng du học ở châu Âu và rất ấn tượng với cuộc sống và con người nơi đây.

Chào mọi người,

Mình 25 tuổi, là lập trình viên với mức thu nhập có thể nói là cao so với mặt bằng chung. Mình khá may mắn khi gặp nhiều thuận lợi trong học hành, sự nghiệp và gia đình, nhưng có lẽ vì vậy nên con đường tình duyên lại khá lận đận khi đã lâu không gặp được người phù hợp. Hôm nay mình viết bài này thử vận may, hy vọng nhờ Hẹn hò tìm được người như ý.

Gia đình mình gốc miền Trung, di cư vào Sài Gòn từ khá lâu. Trải qua khá nhiều biến cố, hiện tại cuộc sống gia đình đã ổn định. Bố mẹ chuẩn bị về hưu và đang ngày đêm giục giã mình đưa con dâu về ra mắt.

Được giáo dục kỹ từ nhỏ nên mình rất xem trọng lễ nghi, phép tắc. Mặc dù không đến mức cứng nhắc hay cổ hủ nhưng mình thấy lễ nghĩa là một thước đo khá chính xác giá trị của con người, tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân.

Ngoài giờ làm, sở thích của mình là chơi thể thao, đọc sách nghiên cứu, chơi đàn và tụ tập ăn uống, vui chơi với bạn bè. Mình cũng thích đi du lịch khám phá. Mục tiêu của mình trong 5 năm tới là đi hết các tỉnh thành của Việt Nam để ăn cho hết các đặc sản địa phương.

Về ngoại hình, mình cao 1,72 m. Mặc dù ăn nhiều nhưng vì thường xuyên đi tập gym nên người vẫn cân đối. Bản thân mình cũng khá tự tin về ngoại hình.

Qua bài này, mình muốn làm quen với các bạn nữ có nhiều điểm chung về tính cách và sở thích. Mình không có mẫu bạn gái cụ thể, chỉ mong gặp được người thật sự nghiêm túc và không quá trẻ con.

Dự định sắp tới của mình là tìm học bổng thạc sĩ ở nước ngoài. Mình từng có thời gian du học ở châu Âu và rất ấn tượng với cuộc sống và con người nơi đây, nên mình rất muốn quay lại thêm một khoảng thời gian. Mình đang cố gắng tập trung cho mục tiêu này. Hy vọng bạn nữ nào muốn làm quen với mình sẽ không quá xem trọng khoảng cách trong tình yêu. Mình biết yêu xa không dễ dàng, nhưng mình từng trải qua và tin khoảng cách sẽ không là chướng ngại nếu hai con người thật sự hướng về nhau.

Đọc một bài về hai anh chị làm đám cưới qua mục Hẹn hò, mình cảm thấy rất bất ngờ và ngưỡng mộ. Đó cũng là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy mình viết bài này, mong mình cũng được may mắn như anh chị ấy.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.