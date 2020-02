Muốn làm quen với bạn nữ trên 35 tuổi, vui tính

Anh 45 tuổi, chưa từng kết hôn, sống và làm việc tại TP HCM. Anh không hút thuốc, uống bia có chừng mực, cao 1,68 m và nặng 75 kg, việc làm ổn định.

Anh muốn làm quen và tìm hiểu các bạn nữ hiện không vướng bận chuyện tình cảm với người nào khác, trên 35 tuổi, có việc làm ổn định, không phân biệt nghề nghiệp, vui vẻ, hòa đồng và vui tính. Nếu hợp nhau có thể tiến xa hơn.

Lý do đến giờ này anh vẫn còn độc thân có thể là do anh xấu trai, gia đình nghèo khó, tính tình không vui vẻ hòa đồng hay gì đó anh cũng không rõ nữa. Đó là lý do vì sao anh phải lên mạng để hẹn hò. Hy vọng một bạn nữ nào đó sẽ có thể cho anh biết tại sao đến giờ anh vẫn cô đơn để có thể thay đổi, tìm kiếm được một nửa còn lại của mình. Có thể tìm hiểu mọi thông tin về anh khi trao đổi qua email hoặc điện thoại các bạn nhé. Rất mong nhận được email của các bạn để anh có cơ hội tìm được một nửa của mình.

