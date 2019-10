Muốn dừng cuộc hôn nhân sau 6 tháng cưới chồng

Chồng yếu đuối nhu nhược, không an ủi hay bảo vệ được tôi, ngoài ba mẹ ra thì tôi không là gì.

Tôi 27 tuổi, kết hôn được 6 tháng, vợ chồng đều có việc làm ổn định. Anh hiền, ít nói, hiếu thảo và mọi việc đều dựa vào ba mẹ anh, kể cả khi đã cưới tôi. Anh theo đuổi tôi dù biết tôi đang quen bạn trai được 3 năm. Ba mẹ muốn tôi lấy anh vì sợ con gái ế. Để ba mẹ yên tâm nên tôi lấy chồng, điều kiện đặt ra là không sống cùng ba mẹ chồng, anh đồng ý dù là con trai út.

Chúng tôi ở nhà tôi vì gần cơ quan, cuối tuần về nhà anh, 3 tuần liên tiếp tôi không về nhà cùng anh được vì bận công việc. Tuần tiếp theo tôi về, ba chồng nhậu say gọi tôi lại nói chuyện, trách mắng tôi không về cũng không gọi điện thoại bằng những câu nói rất khó nghe. Tôi khóc, lần nào ba chồng nhậu vào cũng nói tôi đủ vấn đề dù tôi không làm gì, anh không an ủi còn cho rằng lỗi do tôi. Hôm sau chuẩn bị về nhà tôi, tôi biết được anh chưa nói với ba mẹ chồng về việc ở riêng. Mẹ chồng la tôi, so sánh tôi với chị dâu trong nhà, nói tôi có học mà suy nghĩ thua người ít học, bị ba la vài câu thì không vui. Tôi cố gắng nín khóc, xin lỗi ba mẹ chồng vì đã không gọi điện thoại về. Tôi nói chuyện ở riêng thì nhận được sự phản đối kịch liệt từ ba mẹ chồng, anh nói thẳng là không ra ở riêng.

Tôi thất vọng, anh yếu đuối nhu nhược, không có chính kiến, không an ủi hay bảo vệ được cho tôi, ngoài ba mẹ ra thì tôi cũng không là gì. Tôi muốn ly hôn nhưng ba mẹ không đồng ý. Từng ngày trôi qua của tôi giờ thật tồi tệ, cứ nghĩ lấy người hiền, thương mình sẽ được yêu thương che chở, nhưng tôi đã nhầm. Tôi nên tiếp tục cố gắng hay ly hôn để bắt đầu lại cuộc sống mới? Xin hãy cho tôi ý kiến.

Hân

