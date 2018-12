Bố đã ra đi, rời xa chúng con mãi mãi. Ngược thời gian về quá khứ, về với thời thơ ấu, với những kỷ niệm của một thời đã xa, với hơn 30 ngày trước thôi, nó như một cuốn phim luôn được tua đi tua lại trong đầu con mỗi tối, không lúc nào con thôi nhớ bố. 30 ngày qua dài đằng đẵng, là 720 giờ chúng con rời xa bố mãi mãi. Ngược thời gian, thông tin ấy đến với con vào một buổi chiều mưa gió, mặc dù biết trước nhưng con vẫn không cầm lòng nổi và chợt òa khóc, một thằng con trai mạnh mẽ vẫn không thể chấp nhận nỗi cú sốc ấy. Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Con không phải là một người con hư, dễ bị sa ngã, nhưng sự thật này cũng làm con suy sụp rất nhiều, một thằng con trai đầy bản lĩnh, mạnh mẽ vẫn phải gục ngã trước sự thật đau đớn này, trốn vào phòng tắm, mở nước xối xả và khóc.



Những ngày sau đó con đã không nghe lời bố dạy bảo khi tự đi uống rượu, xin bố đừng trách con là người con bất hiếu. Có thể nhiều người biết bố bị như thế mà con vẫn còn đi uống được, nhưng con bất chấp tất cả miệng lưỡi người đời, họ đâu biết con phải lợi dụng men rượu, phải say để chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần con tỉnh là nhớ bố đến thắt ruột, không lúc nào hình ảnh của bố rời khỏi đầu con. Có lẽ bố thất vọng về con lắm nhưng xin bố hãy hiểu cho con. Đêm về, chỉ mới đêm thứ hai sau khi biết tin là con đã như thế rồi, liệu rằng những đêm sau nữa con sẽ như thế nào đây.



Hàng ngày, đi làm về, ngấm mưa, mệt và ngủ luôn, đó là tất cả những gì con trải qua. Con chủ động đi dưới mưa cho ngấm vào người, chủ động bị hủy hoại sức khỏe chỉ để kiếm một giấc ngủ say cho quên đi nỗi nhớ về cha khi chiều về. Ký túc xá yên lặng không làm cho con vơi đi nỗi nhớ, con tìm đến giấc ngủ say để quên những điều đó, xin hãy tha thứ cho con. Chiều nay khi đi làm về, con bắt gặp hình ảnh đứa con bi bô tập nói với bố nó, lại nhớ đến những ngày xưa của bố con mình. Giọt nước mắt lăn trên má con vô thức chảy xuống, nghẹn ngào. Đau quá bố ơi! Một mùa Vu Lan nữa lại về, mùa Vu Lan đầu tiên chúng con vắng bố, ở nơi xa ấy bố hãy yên nghỉ và dõi theo chúng con trên những bước đường đời.

Thức