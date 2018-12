Một năm bụng to nhưng không đẻ được mà em tôi vẫn tin có bầu

Em gái tôi 31 tuổi, xây dựng gia đình được gần 10 năm nhưng chưa có con và giờ có nguy cơ tan vỡ. Vấn đề có giữ gia đình được hay không thực sự không phải là điều tôi lo lắng nhất, tôi chỉ lo cho em gái mình. Gần chục năm nay, vợ chồng em tôi theo đuổi việc chữa chạy vô sinh theo cả Đông và Tây y, từng đi bơm cấy mà đều hỏng. Qua khám chữa, bác sĩ kết luận nguyên nhân do cả hai đều yếu và cho bơm cấy nhiều lần nhưng thất bại. Mong mỏi có con nên ai mách gì vợ chồng em đều theo, khoảng 4 năm gần đây em chuyển sang chữa Đông y và cúng bái. Thực sự tôi hiểu sự mong mỏi được làm mẹ của em và sự thất vọng của em khi mong muốn chưa thành, nhưng cũng từ khi chuyển sang Đông y và cúng bái thì em tôi hình như mắc bệnh hoang tưởng.

Em tin lời ông thầy lang hơn là y khoa hiện đại. Ông ấy cắt cho nhiều thang thuốc để uống và bắt mạch phán là có thai rồi nhưng đi siêu âm không hề có. Bụng em càng ngày càng to nhưng chỉ to ở mức chung thôi (như kiểu mấy anh nam giới uống bia nhiều gây bụng to ý), em tôi vẫn cho là có thai và không chịu tin lời bác sỹ Tây y dù có kết quả siêu âm minh chứng. Cả năm qua đi bụng vẫn to như thế mà em vẫn chưa tỉnh và tiếp tục tin lời ông thầy bói khác khi ông ấy nói là thai ẩn. Mọi người trong gia đình đều khuyên, phân tích nhưng không tác dụng gì. Tôi từng nghĩ tới chuyện cho em đi tư vấn tâm lý nhưng không thể thuyết phục em đi được, em luôn cho rằng mình đúng, thầy thuốc Đông y bắt mạch đúng, thầy bói nói đúng. Em là cán bộ nhà nước và là người có học hành đầy đủ nhưng vẫn tin vào những điều vô căn cứ đó.

Cũng trong thời gian này, chồng em có quan hệ tình cảm với người con gái khác, người này đã ly dị chồng, giờ sinh một bé trai (theo người đó nói thì đó là con của chồng em nhưng chưa có gì kiểm chứng). Em suy sụp, tiếp tục cho rằng mình cũng có thai để giữ chồng. Tôi thực sự rất ghét người ngoại tình, nhưng thú thực trong hoàn cảnh gia đình em gái mình tôi có phần nào thông cảm cho em rể. Chỉ trách em rể sao không dứt khoát ly hôn rồi hãy tìm đến người phụ nữ khác mà lại lặng lẽ quan hệ ngoài luồng trong vòng mấy năm trời trong khi em tôi chữa trị. Giờ cậu ấy cũng muốn ly dị nhưng vì ràng buộc kinh tế và sự níu kéo của em gái tôi mà chưa dứt khoát được. Còn phần em gái tôi, cứ lấy cái bụng đang to ra để nuôi hy vọng có con, như thế chồng sẽ không đi với người khác. Tôi chứng kiến hoàn cảnh của em mình và không biết làm thế nào để giúp nó tỉnh ngộ, thực sự rất buồn. Bạn nào từng rơi vào hoàn cảnh như thế và đã vượt qua được tư vấn giúp tôi được không?

Hà

