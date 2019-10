Một lần chạm đúng lương duyên là đủ gắn với nhau cả đời

Một chàng trai trưởng thành, nam tính, mạnh mẽ, hài hước, thú vị sẽ là người phù hợp nhất với em.

Em không rõ lắm về cái gọi là tiêu chuẩn của mình, chỉ biết khi mình tìm đúng người là khi cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ tràn đầy, có niềm vui và sự thú vị. Một nét gì đó rất riêng ở chàng trai mà mình sẽ có cảm giác an toàn, tin tưởng; một điều gì đó rất cuốn hút đến từ giới tính, những lần gặp gỡ và vô số những sở thích chung, cách suy nghĩ giống nhau sau đó; một điều gì đó rất nhẹ nhàng, một cảm giác rất hài lòng, mãn nguyện và may mắn; một điều gì đó rất an toàn, ấm áp, tự nhiên và thoải mái, cho bản thân và người đối diện đặt niềm tin vào cuộc hôn nhân hạnh phúc, một tình yêu thật sự, một nỗ lực vun đắp cho cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cảm giác mình có được là do người đối diện tạo ra, em hy vọng anh có thể cảm nhận được điều gì đó từ phía em. Mọi sự gặp gỡ đều là nhân duyên. Tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn cho mình một nửa phù hợp. Em, một cô gái có chút trưởng thành, chín chắn, một chút sẵn sàng cho vai trò làm vợ, làm mẹ, có thể là làm dâu. Về ngoại hình: Em nghĩ nét đẹp nằm trong mắt người nhìn, cảm xúc đến từ cảm nhận cá nhân. Điều tốt nhất, anh hãy cho em biết anh thích một cô gái như thế nào? Nếu những điều anh hình dung và mong đợi đúng với những gì em có (về tính cách, ngoại hình hoặc về bất cứ điều gì anh muốn, nếu người đó đúng là em) em sẽ gặp anh.

Em nghĩ một chàng trai đang rất ổn với cuộc sống của mình, đã có sự chuẩn bị nhất định cho đời sống hôn nhân, khát khao tìm kiếm cho mình một nửa phù hợp và xứng đáng cho một hạnh phúc nhỏ, một mái ấm thật sự. Em hy vọng con người anh đủ tốt để trong muôn vàn các chàng trai, em có thể chọn nắm lấy tay anh, cho dù anh giàu nghèo hay ở giai đoạn nào của cuộc đời. Em hy vọng là anh thấy em đẹp, nét đẹp đủ để anh muốn tìm hiểu sâu hơn và cũng khiến em an tâm về lựa chọn của anh, dựa trên chính con người của em mà anh biết. Mong nhận thư của anh.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.