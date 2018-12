Mỗi lần nói chuyện bạn trai như muốn 'ăn tươi nuốt sống' tôi

Tôi là nữ, 24 tuổi, anh hơn tôi 10 tuổi, chúng tôi quen nhau được hơn một năm. Mối quan hệ chúng tôi gần đây có nhiều căng thẳng, tôi cũng chưa nghĩ thông được. Anh đi nhậu với bạn, người đầy mùi rượu qua gặp tôi. Tôi hỏi anh đi nhậu với ai, anh nói chỉ cần biết anh đi với bạn là được rồi, không cần biết bạn đó là ai. Tôi hỏi vậy sau này đi chơi, tôi nói chơi với bạn mà không nói cụ thể có được không? Anh bảo tôi là phụ nữ phải khác, cần kiểm soát vì dễ xảy ra chuyện, còn anh là đàn ông, say xỉn thì làm được gì ai mà lo, mà biết đi với ai cũng để làm gì đâu. Anh nói tôi cố kiểm soát anh làm gì.

Chúng tôi đang dần tính chuyện cưới xin, tôi thì tâm lý tiền hôn nhân nên hoang mang, còn anh chắc cũng sợ bị kiểm soát. Anh có một kho tàng phim, ảnh sex, tôi vô tình biết, có lần anh còn gửi nhầm ảnh tải trên mạng về gửi cho tôi. Tôi tức giận, nói rằng mình không thích anh như vậy, muốn anh xoá chúng đi, gạt những cái đó ra vì bây giờ anh có tôi rồi. Anh không chịu, nhất quyết không xoá, bảo là tốn công tải về, không xem thì thôi cần gì xoá, mặc kệ tôi có buồn bã khóc lóc như nào. Yêu nhau, tôi muốn được một chút lãng mạn, được yêu chiều, quan tâm, anh hơn tôi chục tuổi nên tôi nghĩ anh sẽ hiểu được tâm lý của tôi, nhưng không phải, anh bảo là tôi đừng nên cưỡng cầu, sống phải vô thường đi. Chẳng phải tình yêu ngay từ đầu là sự mong cầu người kia tốt với mình sao?

Tôi không đòi hỏi gì, chỉ muốn người yêu thường xuyên hỏi han quan tâm. Có lúc tôi đau bụng tới tháng, than thở với anh, anh bảo tôi đau thì chịu chứ nói với anh làm gì, cái này là tự tôi như vậy chứ có phải anh gây ra đâu. Anh là người sạch sẽ, kỹ tính và hay thù vặt. Nhiều lúc muốn sờ mặt hoặc bẹo má người yêu nhưng anh tránh, có khi hất tay hoặc nói những lời khó nghe, lý do là mặt anh mụn, làm như vậy anh khó chịu. Có lúc cãi nhau chơi chơi, vô tình làm anh đau như bấm hoặc cấu vào người anh thì anh đều làm các hành động tương tự đáp trả lại tôi, nói là phải làm như vậy để tôi biết hành động của mình gây ra hậu quả như thế nào. Anh có cái thói là lúc nói chuyện hay chỉ trỏ, tuy không chỉ thẳng mặt nhưng kiểu chỉ chỉ vào người, tranh luận giọng anh thường lên tông. Mỗi lúc như vậy người ngoài nhìn vào đều nghĩ là chúng tôi đang cãi vã rất to. Tôi có nhắc nhở anh là hạ giọng xuống nói chuyện và không nên chỉ tay như vậy, anh bảo tôi không quan trọng nội dung, chỉ quan trọng hình thức, rồi lại kết thúc trong không vui.

Nếu là mọi người, nói chuyện mà như sắp nhảy vào ăn tươi nuốt sống người khác như vậy có thấy thoải mái nữa không? Tôi cũng không hiểu sao nữa, có phải tôi quá chấp nhặt những chuyện không đâu, tôi chỉ biết là tâm trạng bản thân không tốt, anh thì không có động thái hối lỗi chân thành nào cả. Anh xin lỗi một vài câu mà tôi không bỏ qua thì anh mặc kệ tôi, điều đó làm tôi chán nản. Tôi sống thiên về tình cảm, còn anh sống lý trí, tôi không biết phải làm thế nào với tình trạng bây giờ?

Hằng

