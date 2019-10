Mỗi lần cãi nhau vợ lại xưng hô mày tao và coi tôi không ra gì

Đêm nằm vợ chồng thủ thỉ với nhau, cô ấy hứa sẽ không nói như vậy nữa nhưng sao mỗi lần cãi vã vợ lại làm tôi đau lòng.

Tôi nhỏ hơn vợ 5 tuổi, vợ 30 tuổi. Chúng tôi quen nhau đến lúc cưới là tròn 5 năm, có một bé gái sắp tròn một tuổi. Gia đình tôi gốc miền Trung, nhà tôi không giàu có gì nhưng cũng có 2, 3 căn nhà ở thành phố tôi đang sinh sống. Mọi người trong gia đình tôi đôi khi kỹ tính, xét nét nhưng không đến nỗi lắm, tôi lại là cháu đích tôn trong nhà.

Trước mới quen cô ấy, chúng tôi có cãi vã nhưng rất ít. Đôi khi cô ấy xưng hô mày tao, coi tôi không ra gì, tôi cũng góp ý nhỏ to. Cưới về, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, to tiếng hơn. Nhiều lần tôi rớt nước mắt vì chuyện này. Tôi không than hay trách gì, chỉ mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.

Phùng

