Mới cưới xong tôi phát hiện anh có con riêng với tình cũ

Tròn một năm tôi mới viết lại câu chuyện buồn về hôn nhân của mình. Tôi và anh lấy nhau sau thời gian yêu 5 tháng. Anh làm trong ngành công an, còn tôi làm ngân hàng. Gia đình chúng tôi căn bản, mẫu mực, mọi người đều khen ngợi. Trước khi cưới một tuần, tôi phát hiện anh nhắn tin với một chị, nói về việc chị ta đang mang bầu. Tôi có hỏi thì anh khẳng định không phải con anh, chỉ là thương chị ta nên giúp đỡ thôi. Công nhận tôi ngờ nghệch thật, tin anh tất cả.

Hạnh phúc trong hôn nhân được một năm, tôi phát hiện sự thật phũ phàng, thì ra người phụ nữ đó là người yêu cũ của anh, anh có con riêng. Chị ta có ý kết bạn qua mạng xã hội với tôi sau đó lại hủy. Tôi phát hiện những hình ảnh của chị ta và anh trên mạng. Uất hận, tôi nói chuyện với anh, anh bảo bị lừa nên giờ phải chịu trách nhiệm với con, anh không yêu chị ta. Anh xin lỗi và mong tôi tha thứ, vì mới cưới nên tôi cũng mong cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, tôi có thể yêu thương con anh được.

Từ đó trở đi, tôi càng nhẫn nhịn bao nhiêu thì sự thật mang đến cho tôi buồn tủi bấy nhiêu. Tôi đi khám mọi bệnh viện, bác sĩ bảo tốt cả, bảo anh đi khám thì anh lại lấy lý do đã có con rồi nên chúng tôi không có con là do tôi. Rồi chị ta (hơn tôi 3 tuổi) thường xuyên lên mạng khoe con, khoe anh chăm sóc, chu cấp và yêu thương như thế nào. Tôi giận, nhắn tin mắng chị thì chị đem mấy người đến cơ quan tôi đánh ghen. Anh biết chuyện nhưng lại bảo tôi phải nín nhịn vì anh trong ngành công an, cơ quan biết thì anh bị đuổi việc. Tôi cứ tin anh chỉ vì con thôi. Ai dè, cuối năm anh đưa chị ta đi chơi bằng tiền của tôi, nói tôi đưa tiền để anh đi học thêm nghiệp vụ.

Sang năm, tôi thông báo gia đình hai bên (vì chuyện này tôi giữ cho anh nên không ai biết cả), đưa mọi người xem ảnh, xem những tin nhắn chị ta chửi tôi. Chính thức ly hôn rồi mà anh ta còn dọa nếu tôi đem chuyện này đến cơ quan anh thì sẽ cho người xử tôi và gia đình tôi. Sau đó, anh ta biết sai nên xin tôi, cho anh ta còn công việc mà nuôi con. Tôi thấy anh ta đúng là dám làm không dám chịu. Ly hôn xong, tôi thấy nhẹ nhõm và yêu đời hơn, làm những điều trước đây mình chưa làm. Thi thoảng vào trang cá nhân của chị ta, tôi thấy họ cũng chẳng đến được với nhau, cuối đời may ra anh ta mới dám nhận thằng bé là con trước pháp luật.

Hà

