Mới cưới được hơn 2 tháng vợ đã ngoại tình và đòi bỏ tôi

Tôi sinh năm 1988, vợ tôi 1991. Hai đứa quen nhau từ năm 2013 rồi cưới vào đầu tháng một năm nay. Tình cảm của chúng tôi bình thường cho đến sau khi cưới khoảng 2-3 tháng. Vợ tôi có rất nhiều biểu hiện lạ, lạnh nhạt với tôi, thường không về nhà, hay cáu gắt. Tôi nghĩ chắc do công việc nên việc nhà tôi lo hết, không để vợ phải đụng tay vào. Sau một tuần tôi thấy vẫn vậy nên mới gặng hỏi để vợ chồng chia sẻ với nhau. Sự thật khiến tôi bối rối, vợ nói đã yêu một người làm cùng công ty. Tôi hỏi vợ quen lâu chưa, tại sao có chồng rồi còn vậy? Cô ấy không trả lời, chỉ nói "em không biết".

Tôi nghĩ vợ mình chỉ nhất thời say nắng hay vì lý do gì đó thôi. Tôi quan tâm vợ nhiều hơn, yêu chiều, chăm sóc nhưng cô ấy không thay đổi, không nhận ra việc mình làm là sai, ngày càng cáu gắt, không quan tâm tôi, thậm chí nhắn tin yêu đương công khai trước mặt tôi. Cô ấy quan tâm, lo lắng cho người kia. Mỗi lần 2 người nhắn tin là cô ấy vui lắm, hiện rõ trên mặt. Tôi đã cố gắng níu kéo và cho thời gian suy nghĩ hơn 2 tháng nay. Thật sự sống chung kiểu này tôi đau lắm nhưng thương và yêu vợ nên muốn cho cô ấy cơ hội. Mấy hôm trước tôi lại hỏi và phân tích rõ cho vợ hiểu, cô ấy chỉ khóc rồi nói "anh bỏ em đi". Giờ tôi không biết sao nữa. Mới cưới mà xảy ra chuyện như vậy tôi cũng không biết nói với ba mẹ hai bên thế nào. Mong chuyên gia và độc giả cho tôi lời khuyên.

Tùng

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Gương gợi ý:

Bạn Tùng thân mến!

Qua những chia sẻ của bạn, tôi thấy bạn là người đàn ông nhạy cảm, chu đáo với gia đình, yêu thương và bao dung với vợ. Trước việc vợ có tình cảm với người đàn ông khác, bạn đã cư xử rất văn minh và sáng suốt. Tuy nhiên, những cố gắng ấy vẫn khiến cuộc hôn nhân của bạn rơi vào bế tắc.

Vậy mấu chốt vấn đề nằm ở đâu? Bạn có biết vì sao cô ấy lại yêu người khác không? Biết nguyên nhân thực sự bạn mới có hướng giải quyết đúng đắn. Có nhiều lý do dẫn đến sự thay đổi này. Thứ nhất có thể vì tình cảm. Thông thường, hầu hết đàn ông ngoại tình vì động cơ tình dục, còn đa số phụ nữ ngoại tình vì lý do tình cảm. Nếu vợ bạn là người sống thiên về tình cảm thì có thể cô ấy bị “vỡ mộng hôn nhân”, chưa tìm được sự đồng điệu, chia sẻ, thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình dẫn đến việc trúng tiếng sét ái tình với đồng nghiệp. Thứ hai, có thể do nhu cầu sinh lý, do bạn không đáp ứng được chuyện quan hệ vợ chồng, không làm cho vợ thỏa mãn. Thứ ba, có thể do môi trường làm việc có nguy cơ ngoại tình cao....

Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, bạn cần nắm được mức độ tình cảm của vợ với người kia thế nào? Có sâu đậm không? Sâu đậm đến mức độ nào? Bạn đã bắt gặp hay phát hiện cô ấy đi quá giới hạn với người kia chưa hay mới chỉ dừng ở mức nhắn tin, trò chuyện?

Việc vợ bạn có tình cảm với người khác là sự thật, và có lẽ cô ấy còn lưỡng lự trước cuộc hôn nhân này. Câu trả lời “em không biết" và khóc xin bạn bỏ cô ấy chứng tỏ tâm trạng vợ bạn đang rất rối bời, mâu thuẫn.

Vì vậy, quyền quyết định bây giờ là ở phía bạn. Nếu còn yêu và muốn giữ cô ấy, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn tìm hiểu mấu chốt nguyên nhân dẫn đến rạn nứt là gì. Bạn từng quan tâm, yêu chiều, chăm sóc vợ nhiều hơn nhưng có thể nguyên nhân khiến cô ấy xao động với người khác không phải là do sự thiếu quan tâm của bạn mà là vì lý do khác.

Nếu vợ bạn nhận ra sai lầm và mong muốn hàn gắn, bạn có thể tha thứ để vợ chồng làm lại từ đầu. Với quyết định này, bạn cần có tấm lòng bao dung, tha thứ chân thành. Bởi thực tế, có nhiều cặp vợ chồng, dù đã chấp nhận tha thứ cho nhau nhưng mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, họ lại gợi chuyện cũ làm cho đối phương luôn cảm thấy tội lỗi. Từ đó dẫn đến cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, căng thẳng và không thoát khỏi nguy cơ đổ vỡ lần nữa.

Còn nếu vợ bạn vẫn tiếp tục liên hệ với người tình, không để ý tới bạn thì chia tay là tốt nhất cho cả hai. Hạnh phúc gia đình sẽ không trọn vẹn khi vợ chồng không toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau. Tha thứ chuyện ngoại tình không có nghĩa là dung túng cho hành động ấy lặp lại nhiều lần. Hôn nhân là của hai bạn, nếu không thể tiếp tục, bạn và vợ hãy cùng nhau nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ hai bên, đưa ra lý do phù hợp, giải thích rõ ràng để bố mẹ hiểu và thông cảm.

Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt.

