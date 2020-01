Mẹ kêu khổ sở vì thấy họ hàng giàu

Hai năm nay, khi cháu về nghỉ Tết đều phải nghe mẹ nói về mấy người họ hàng giàu, nào là họ sướng, có ôtô đi, giàu có, nhìn họ mẹ thấy khổ sở, rồi kêu trời đất suốt ngày.

Cháu là sinh viên năm cuối một trường đại học. Nói qua một chút về gia đình: Bố cháu ở giữa, trên có một anh trai, dưới có một em trai, hai người này thành đạt, nhà to, ôtô xịn, đất rải khắp nơi. Về tình cảm giữa 3 người thì bằng mặt nhưng không bằng lòng. Bên mẹ cháu có một em trai nhưng do bất đồng từ xưa nên cũng không còn tình cảm. Hiện nay do trúng quả nên cuộc sống của chú rất khấm khá. Mẹ cháu luôn so sánh với họ, rồi kêu mình khổ.

Thực sự cháu rất buồn vì chưa thể kiếm ra nhiều tiền, đã có lúc nghĩ hay mình bỏ học đi buôn hàng cấm cho mau giàu rồi ra sao thì ra. Nghe mẹ kêu ca suốt ngày, thực sự cháu không chịu nổi. Mong các cô chú chia sẻ với cháu.

Huyền

