Mẹ đơn thân thích sống tự lập mong có người cùng xem phim ma

Là mẹ đơn thân, cuộc sống hiện tại với bao nhiêu bận rộn cho con và cho công việc. Là người có thể không bao giờ tìm được hạnh phúc cho riêng mình bởi luôn lo hết hạnh phúc cho con và người khác. Là người nhiệt tình, trách nhiệm và yêu quên cả bản thân để rồi ghen cũng như thế. Là người thích sống tự lập, có công việc và thu nhập ổn định để lo cho con.

Là người luôn yêu thương, đau và xót xa cho nhiều hoàn cảnh, không dư tiền, không nhiều nhưng sẵn sàng chia sẻ. Là người con gái yêu thương cha mẹ, gia đình, anh chị em, bạn bè và cũng nhận lại được tình yêu thương đó. Là người đam mê, yêu thích công việc mà mỗi ngày không ngừng phấn đấu để lo tương lai của con. Mỗi ngày như thế trôi đi, dù mệt mỏi, buồn phiền cũng không có thời gian để suy nghĩ.

Là người ăn rất nhiều, ngủ say sưa cùng con mà cảm nhận hạnh phúc vô cùng. Là người mất niềm tin vào đàn ông hay do tính cách của bản thân để không thể có hạnh phúc trong tình yêu? Là người có tâm hồn trẻ con rất nhiều so với hiện thực, cũng mơ mộng, rung động với nhiều người nhưng là đơn phương và dừng lại.

Đã trên 35 rồi nhưng là người không dám mở miệng, tiếp xúc và đón nhận tình cảm từ người khác. Những tưởng mình không cần nhưng hoá ra vẫn rất cần, nhất là những lúc xem phim ma. Muốn yêu và được yêu thêm lần nữa nhưng làm sao để tin và hạnh phúc mà không phải lo lắng? Liệu có ai như mình không? Liệu có thể tìm được người cùng xem phim ma không nhỉ?

