Mẹ đơn thân không còn mộng mơ mà thực tế

Giờ đây, khi cuộc sống đã cân bằng sau nhiều gian truân, tôi mong mình tìm được một tri kỷ, có cùng quan điểm sống, nhân sinh quan, độc lập kinh tế và tự do.

Tôi đã đi qua gần nửa đời người, từng có gia đình, bây giờ là mẹ đơn thân của hai con đang tuổi trưởng thành. Tôi không còn nhiều mộng mơ mà thực tế. Tôi hiểu nhân tình thế thái, thấu hiểu nhân tâm, hiểu rằng cuộc đời này vô thường lắm, nay có, mai mất, nên chỉ muốn sống thật tốt cho hiện tại. Chỉ cần sống an lành sức khoẻ, an nhiên tâm hồn, tôi tin mình sẽ an yên.

Hàng ngày tôi dậy sớm đi tập gym, ăn sáng rồi đi làm. Tôi có sự nghiệp tốt, công việc yêu thích, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác thân thiện. Tôi thấy mình có ích. Tôi cũng thường đi lễ nhà thờ để cảm nhận sự thanh tịnh.

Mong có ai đó có thể cùng mình đọc một trang sách, nghe một bản nhạc, bình luận một cuốn phim, du ngoạn đó đây, không cần nói quá nhiều vẫn có thể hiểu nhau. Còn xa hơn nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Nếu đâu đó trên cuộc đời này có một người cũng đang cần tìm người như tôi, vậy hay là chúng ta làm quen nhé. Cám ơn báo VnExpress đã đăng tin, cám ơn các bạn đã đọc và quan tâm lời giới thiệu của tôi.

