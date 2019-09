Mẹ chồng quá cam chịu khi luôn bị ba chồng đàn áp

Ba chồng cho rằng ông la mắng mẹ như thế là được, tôi không có gì phải bênh.

Mẹ chồng tôi là người hiền, cam chịu, trong mỗi cuộc tranh luận đều im lặng, không muốn cãi nhau với ba vì muốn yên ấm nhà cửa, không muốn ồn ào đến con cháu. Còn ba chồng là người gia trưởng, làm ra tiền chính trong nhà, gia đình tôi kinh doanh chung với nhau, chồng tôi làm cùng ba mẹ. Sẽ không có gì để nói nếu ba chồng không nhậu nhẹt về rồi gây sự. Ba cứ "kiếm chuyện" với mẹ rồi ồn ào, cãi vã, ảnh hưởng đến gia đình. Gia đình tôi từng đổ nợ một lần, nguyên nhân bị thâm hụt khi cất nhà, lúc đó mẹ chồng tôi lại im lặng mà đi vay mượn bên ngoài, không nói cho ba biết. Mẹ nghĩ có thể xoay xở được nên không nói, tôi hiểu vì sao mẹ làm thế, vì với tính của ba chồng thì ông không thể nào đồng ý với việc ông không làm đủ tiền để xây nhà.

Sự việc vỡ lở, bố mẹ thế chấp nhà để vay ngân hàng 500 triệu trả nợ, con số không quá lớn vì xung quanh tôi thấy nhiều gia đình kinh doanh họ nợ mấy tỷ. Vì chuyện đó nên mẹ suốt ngày bị ba chì chiết, gia đình tôi ám ảnh cảnh ba nhậu xong về nhà quậy. Hiện tại, sau khi tôi sinh 2 cháu, việc đó tạm lắng xuống nhưng mới hôm qua vì một chuyện tí xíu mà ba lại gây chuyện với mẹ. Chẳng là, mẹ dẫn ba đi may đồ ở tiệm mẹ biết, về nhà đồ rộng không vừa ý ba, tối nhậu về ba la mẹ một trận. Sáng hôm sau tỉnh táo, ba vẫn còn la mẹ nữa. Tôi thấy vậy mới lên tiếng, chuyện không đáng gì sao ba lại nói mẹ, đồ may không vừa thì ba tới tiệm nói người ta chứ sao nói mẹ. Tôi cũng nói thêm rằng vợ chồng con đi làm về cũng mệt rồi, ba nhậu vô đừng kiếm chuyện để ồn ào to tiếng trong nhà, ảnh hưởng đến con cháu, chúng nó cũng đâu làm gì nên tội mà nghe ba chửi.

Ba chồng chỉ mặt tôi và bảo tôi là con, không được nói ba đi nhậu về rồi gây chuyện trong nhà, tại sao chuyện gì cũng bênh người ngoài? Thêm nữa, ba thương con thứ hai của tôi hơn, luôn nghĩ mọi người trong nhà thiên vị với đứa đầu, ba xét nét mọi việc tôi làm cho hai đứa và quy ra là tôi thiên vị đứa đầu. Tôi thật sự không biết phải cư xử như thế nào trong chuyện này, việc can thiệp vào chuyện của ba mẹ tôi như thế có đúng không? Ba chồng cho rằng ông la mắng mẹ như thế là được, tôi không có gì phải bênh. Sống chung 3-4 năm, thấy mẹ bị vậy tôi rất thương, mẹ quá cam chịu. Chồng tôi cũng hay bị ba đàn áp như thế, anh im lặng, phớt lờ mà sống, ngột ngạt lắm nhưng chuyện ở riêng là không thể. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, phải cư xử như thế nào trong trường hợp này. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thúy

