Mang văn hóa xóm làng vào sống ở chung cư liệu có phù hợp

Tôi ở tỉnh lẻ ra thành phố làm việc, thu nhập chưa đủ để mua nhà dưới đất nên chọn mua chung cư từ khi lấy vợ. Đến nay gia đình tôi sống ở chung cư đã gần chục năm, con cái đều đi học rồi. Sống ở chung cư cũng có nhiều ưu điểm như: cả nhà sinh hoạt quây quần, lúc con cái còn nhỏ thì dễ trông coi, việc quét dọn vệ sinh cũng rất nhanh, chung cư ở trung tâm thành phố nên rất tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên ở chung cư lâu tôi thấy cũng có lắm phiền toái, do nhiều gia đình cứ hồn nhiên mang nếp sinh hoạt tại nông thôn vào. Tôi khẳng định mình cũng từ nông thôn ra thành phố. Các vấn đề phiền toái điển hình mà gia đình tôi thường gặp hàng ngày như:

Trẻ con hàng xóm cứ đi chân đất khắp nơi rồi hồn nhiên chạy vào nhà, trèo lên chăn, đệm. Tôi không hiểu nếu con nhà mình cũng làm như vậy thì hàng xóm phản ứng ra sao? Buổi tối là lúc trẻ con cả khu học bài, người lớn cần nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả thì một số nhà cho trẻ con mang xe lắc ra hành lang để đua, mà tiếng xe lắc ở hành lang chung cư không khác gì tiếng B52 dội vào nhà cả; nhiều gia đình còn cho trẻ con thổi kèn Vuvuzela nữa. Thật kinh khủng! Một số gia đình thì ông bà và người giúp việc hồn nhiên xi đái ị cho trẻ con ở hành lang. Thậm chí có lần nhà tôi đang ăn cơm, trẻ con hàng xóm tè ra giữa cửa, tôi cũng tế nhị cho con sang gọi bố mẹ cháu sang lau nhưng họ cũng kệ; mấy phút sau chính em bé đó quay lại dẫm phải và ngã đập đầu xuống nền vì quá trơn.

Ngày nghỉ khi cả gia đình tôi còn ngủ nhưng trẻ con hàng xóm chạy sang đập cửa ầm ầm để vào chơi. Tôi cũng đến chịu với hàng xóm, tại sao lại không dạy trẻ con những điều đơn giản như vậy? Hơn nữa các bạn cứ vô tư để con mình ăn mặc hớ hênh (nhiều bé đã gần chục tuổi) vào nhà khác chơi; các ông bố, bà mẹ có nghĩ đến hậu quả nếu hàng xóm là một tên ấu dâm? Các ông bố, bà mẹ có nghĩ đến sự an toàn khi con mình mới 2 – 3 tuổi vào nhà khác chơi không? Các bố, các mẹ có biết được các thiết bị điện, phích nước, cửa sổ, lan can, chậu nước… nhà hàng xóm có đủ an toàn với lứa tuổi như con nhà mình không?

Nhà tôi có bình rượu ngâm đã lâu, con nhà hàng xóm sang mở vòi ra nghịch, rượu chảy lênh láng ra nhà luôn. Rồi các bé vào chơi cứ tự do mở tủ lạnh, lấy sữa, lấy đồ ăn như nhà mình; ăn xong thì quăng luôn ra nhà, thậm chí ra cả giường và nhà tôi lại phải đi dọn dẹp. Những thứ đó với gia đình tôi thì không sao, nhưng nhiều gia đình khó khăn hơn thì một hộp sữa, một gói bánh để dành cho con cái họ là rất quý, các gia đình nên dạy trẻ nhỏ những điều này.

Có một số dịp, hàng xóm tổ chức ăn uống, nếu không tham gia thì có người cho rằng coi khinh hàng xóm, nhưng khi tôi đề nghị ra quán cho chị em đỡ vất vả (vì nhà ai cũng con nhỏ; chung cư lại rất chật chội và còn mất vệ sinh chung) thì đa số phản đối. Chẳng hiểu các bố có nghĩ đến việc sau khi đánh chén no say, các bố lăn ra ngủ hoặc ngồi tán phét thì chị em vừa phải trông con vừa phải dọn dẹp hay không? Nhiều lần gia đình người ta đang mở cửa để thắp hương thì các mẹ với sự trợ giúp đắc lực của các bà và của người giúp việc ở ngoài cửa cứ đánh chửi con ầm ầm để dọa ăn nữa.

Trẻ con không có lỗi, trẻ con chơi đùa là đúng rồi, nhưng lỗi do người lớn không chỉ bảo. Quan điểm của gia đình tôi trong việc dạy con cái là luôn nhắc các con không được tự do vào nhà hàng xóm chơi (nếu không được bố mẹ đồng ý) cho đến khi con đủ lớn và nhận thức được. Tôi thấy rằng nếu dưới 10 tuổi thì các con còn quá nhỏ, có rất nhiều rủi ro nếu để con trẻ tự do như vậy; bên cạnh đó là vô số các phiền toái mà con tôi có thể gây ra cho hàng xóm.

Đôi lời nhắn gửi qua đây, mong các gia đình đang và sẽ sinh sống tại chung cư có ý thức hơn trong sinh hoạt cũng như lưu ý trong việc dạy bảo con cái để cuộc sống ngày càng tốt đẹp và văn minh hơn.

Thái Bình

