Màn đêm xuống là tôi lại áp lực khi làm cha đơn thân

Áp lực của tôi là mỗi đêm nhìn con ngủ say mà thiếu đi người mẹ bên cạnh, rồi con hỏi nhiều câu về mẹ.

Tôi là tác giả bài viết: "Dù yêu vợ tôi vẫn quyết ly dị vì em giấu tôi quá nhiều chuyện". Tôi và vợ cũ đã ly hôn hơn 9 tháng rồi, tôi đang nuôi con gái gần 4 tuổi. 9 tháng trôi qua thật sự khủng khiếp đối với tôi, buổi sáng phải dậy sớm chuẩn bị đồ đạc để con gái đến trường rồi tất bật chạy đến chỗ làm việc. Chuyện nuôi con cái ăn học thật ra không quá nhiều sức ép, tôi làm tất cả vẫn bình thường. Áp lực ở đây là mỗi đêm nhìn con ngủ say mà thiếu đi người mẹ bên cạnh, rồi con hỏi nhiều câu về mẹ. Mỗi khi đưa con đến trường, nhìn gia đình khác có cha mẹ đưa đón, tôi rất xót và chạnh lòng.

Ban ngày tôi cố tạo ra lớp vỏ bọc để mình mạnh mẽ không gục ngã, cố giấu tất cả nỗi lòng riêng. Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn có 2 cha con trong phòng thì tôi thực sự trở về con người thật của mình, yếu đuối và thèm muốn có người an ủi động viên bên cạnh. Tôi nghĩ chắc cũng do duyên số nên vợ chồng không thể bên nhau suốt cuộc đời được nữa. Tôi cũng nghĩ sau này có nên đi bước nữa không, nhưng rồi lại sợ người mới có chắc thương con mình? Nếu tiến thêm thì tôi ao ước và cần một người quan tâm gia đình, chia sẻ. Tôi xin trải lòng ra cho nhẹ nhõm về tâm sự của một người cha đơn thân. Chúc mọi người nhiều sức khỏe, gia đình bình an.

Trung

