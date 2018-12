Ly hôn chồng Tây rồi tôi vẫn mãn nguyện về cuộc hôn nhân này

Tái hôn với chồng Tây giàu có nhưng tôi không bao giờ sợ mất anh

Tôi đã đọc bài viết "Tái hôn với chồng Tây giàu nhưng tôi không bao giờ sợ mất anh", thật lòng chúc mừng tác giả đã tìm được hạnh phúc sau cuộc hôn nhân bất hạnh và chúc anh chị mãi mãi tôn trọng nhau trên quãng đường đời còn lại dù với tư cách gì. Bên cạnh đó, tôi thấy rất buồn vì những lời lẽ ác ý của một số người chê trách tác giả và đàn ông Tây, không hiểu sao họ lại như thế. Tác giả bài viết chỉ đơn giản muốn kể lại câu chuyện đời mình và truyền bá tư tưởng tiến bộ cho phụ nữ, không hề có sự so sánh, quy chụp nào cả.



Tôi và rất nhiều chị em lấy chồng Tây đều bị dèm pha, định kiến. Họ quy chụp chúng tôi ham tiền, có lẽ đúng với một số người ham hư vinh, muốn đổi đời nhưng đâu phải tất cả. Thế những cô gái lấy chồng Việt tất cả đều không ham tiền sao, thiếu gì cô kể cả người nổi tiếng lấy chồng đại gia vì tiền, chấp nhận đánh đổi. Rất nhiều đàn ông Việt tốt gặp phải cô vợ không ra gì đấy thôi. Nếu nói về độ giàu có, nhiều khi đàn ông Việt còn nhiều tiền và chơi sang hơn Tây. Vậy sao chị em chúng tôi không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa? Gái đẹp, nhà giàu, tài giỏi đều vượt gian nan lấy chồng Tây để rồi xa xứ, xa cha mẹ, bạn bè?



Tôi không có ý so sánh, cũng không chê bai đàn ông Việt, chỉ muốn thanh minh rằng chị em lấy chồng Tây đa số xuất phát từ tình yêu chân thành, họ có những ưu điểm mà phụ nữ mơ ước do được nuôi dưỡng trong môi trường tiến bộ; chưa kể văn hoá hôn nhân và ly hôn của họ rất đáng học hỏi. Xin nói ngắn gọn về chuyện của tôi. Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, nhiều tệ nạn xã hội, từng bị lạm dụng và sinh đôi hai đứa trẻ khi chỉ vừa đủ tuổi bước vào đời. Vậy thôi đã đủ để cuộc đời tôi đặt dấu chấm hết trong bi kịch, không ai dám yêu và lấy tôi cả. Tôi cũng không dám mơ đến hạnh phúc, chỉ mong được ngẩng cao đầu sống với các con. Thế nhưng đời lại cho tôi gặp người đàn ông Tây. Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi chưa yêu nhưng vẫn nhận lời, một phần vì ao ước được yêu, một phần vì muốn có bờ vai cho ba mẹ con nương tựa.



Chúng tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc hơn 10 năm trời dù tôi không thể sinh thêm con. Tất cả vẫn bình yên cho đến ngày anh thú nhận hết tình cảm và cầu xin tôi ly hôn để chính thức yêu một người phụ nữ ở Mỹ. Tôi tuy rất đau lòng nhưng cũng để anh đi sau một thời gian ly thân mà không hàn gắn được. Chia tay nhưng anh vẫn có trách nhiệm với tôi và hai con, các con vẫn có bố quan tâm yêu thương như bao đứa trẻ khác. Tuy phải quay lại làm mẹ đơn thân lần nữa nhưng tôi không hối hận về cuộc hôn nhân này. Nếu có anh chị nào nói lấy chồng Tây dễ ly hôn vì hết tình cảm thì tôi nói lý do đó còn tốt so với rất nhiều phụ nữ lấy chồng Việt ly hôn vì ngoại tình, bạo hành, chồng gia trưởng, nhà chồng ngược đãi... Đó là chưa kể nhiều phụ nữ lấy chồng Việt khó ly hôn do chồng làm khó dễ, còn giành quyền nuôi con hoặc phải ra đi tay trắng. Do đó rất nhiều chị em chọn cách nhẫn nhịn vì con, vì danh dự.



Người Việt ta luôn tự hào 3 thứ: tỉ lệ ly hôn ít; đàn ông Việt ngoại tình, bạo hành vợ con nhưng không bao giờ ly hôn; phụ nữ Việt luôn hy sinh, chịu đựng vì chồng con, giữ vững gia đình. Thế nhưng giữ hôn nhân mục rữa như thế có gì hay? Nhiều chị em chủ động ly hôn thì bị cho là hư hỏng, bị bêu xấu, đe dọa, người thân không bênh, sống không bằng chết. Chúng ta đang tự hào vì cái gì, đạo đức xã hội xuống cấp không phải cũng xuất phát từ gia đình hay sao. Tất nhiên hôn nhân là canh bạc, lấy chồng nước nào cũng phải cược một nửa. Tôi không phủ nhận nhiều cô ham giàu nhắm mắt lấy Tây rồi chuốc khổ, cũng có vài người phụ nữ tốt lại lấy phải đàn ông Tây không ra gì.



Các bạn hãy suy nghĩ kỹ lại đi, ly hôn không biến ai thành kẻ xấu, chỉ có bản chất con người xấu thôi. Nếu bạn vụ lợi trong hôn nhân hay không biết cách nhìn người, bạn lấy chồng nào cũng thế thôi. Tuy nhiên tôi vẫn khẳng định đa số cặp chồng Tây vợ Việt xuất phát từ tình yêu thật sự hạnh phúc và bền vững. Phụ nữ Việt chúng tôi khi lấy Tây cũng rất tỉnh táo, chúng tôi biết những khó khăn sẽ gặp, biết chấp nhận hết tình cảm là ly hôn. Quan trọng là khi ly hôn, chúng tôi đối với nhau thế nào, chăm sóc con cái ra sao. Nhiều cô gái trẻ hay phụ nữ từng ly hôn chồng Việt nói họ chọn yêu và lấy chồng Tây vì sự tôn trọng và trách nhiệm trong hôn nhân lẫn sau khi ly hôn. Hôn nhân không bao giờ là chắc chắn nhưng nếu yêu và lấy người tốt, biết tôn trọng mình thì có chia tay cũng đỡ khổ, không phải hối tiếc.



Nhiều mẹ đơn thân ly hôn chồng Tây xong vẫn mãn nguyện về quãng đường hôn nhân ngắn ngủi, họ tôn trọng chồng vì chồng đã sống trọn vẹn với họ đến ngày cuối cùng, hậu ly hôn chồng cũ vẫn cùng họ nuôi con. So với những người phụ nữ ly hôn khác phải sống quá khổ sở, gặp nhiều chuyện không hay như báo chí nói, họ thấy mình còn sướng chán. Qua bài viết tôi không hề khen đàn ông Tây hoàn hảo và cũng không chê tất cả đàn ông Việt, chỉ muốn mọi người thông cảm cho những cặp chồng Tây vợ Việt, họ vốn phải trải qua nhiều khó khăn mới được ở bên nhau, cho nên xin các bạn bớt ác miệng để họ sống dễ thở, thật sự chẳng có ai không bị tổn thương bởi những lời lẽ khó nghe cả.



Suy cho cùng phụ nữ ai cũng khao khát hạnh phúc và xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà họ phải đấu tranh mới có được. Tôi cũng hy vọng chúng ta cùng nhau xây dựng văn hoá hôn nhân và ly hôn tốt đẹp để tránh những hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng một bộ phận không nhỏ đàn ông Việt chưa tốt hãy phấn đấu trở nên tốt hơn, tôn trọng phụ nữ hơn. Còn những người đàn ông đã tốt sẵn thì phải có thêm bản lĩnh che chở, bảo vệ người phụ nữ của mình trước mọi khó khăn hôn nhân, nhất là mẹ các anh đấy.



Ác mộng của phụ nữ Việt chính là mẹ chồng, tôi không phủ định có những bà mẹ chồng rất tốt nhưng phải thừa nhận rằng ngày càng có nhiều hôn nhân tan vỡ vì mẹ chồng. Phụ nữ Việt thời nay yêu cầu cao trong hôn nhân lắm, họ thà không lấy chồng chứ không chịu thiệt đâu. Đàn ông muốn sống tốt phải có phụ nữ nhưng phụ nữ có thể sống tốt mà không cần đàn ông. Các anh chê họ làm giá cũng được nhưng hãy nhìn lại vấn đề ngày càng nhiều đàn ông Việt ế vợ và ngày càng nhiều phụ nữ Việt lấy chồng Tây hoặc làm mẹ đơn thân. Chưa kể nhiều gia đình định hướng cho con đi du học để lấy chồng nước ngoài. Các anh có thể ném đá tôi nhưng sự thật thì thường mất lòng, đừng để đến khi quá muộn rồi mới nhận ra không còn cơ hội sửa đổi nữa.

Lan