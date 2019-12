Luôn trong tâm thế không có chồng để khỏi sốc tiếp

Tôi và chồng kết hôn được 12 năm. Nhìn chung, về phía tôi thì đó là cuộc hôn nhân không êm đềm vì chồng và nhà chồng tương đối cay nghiệt.

Thời gian đầu, bố mẹ chồng cũng chiều và hợp con dâu, chồng khó tính nhưng lại chịu khó, chỉ có chị em chồng ghê gớm và hay đặt điều. Cuộc sống gia đình nhiều lần lục đục, hợp tan vì chị em chồng. Mãi sau này khi chúng tôi nghỉ việc chuyển sang kinh doanh, dời nơi ở cũ, xa các chị em thì mối quan hệ được cải thiện hơn. Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề của mình không phải chị em chồng mà là ở chồng. Chồng tôi tuy trẻ (sinh năm 1978) nhưng tính tình vô cùng gia trưởng, độc đoán, anh cấm đoán tôi đủ thứ, đám cưới người lạ thì anh cho đi, người thân quen thì không cho đi vì quen lại có cớ bù khú, đàn đúm. Tôi đi khám thai, tiêm phòng cho con lâu cũng bị anh gọi điện chửi. Nghỉ làm ở cơ quan cũ từ 2011 đến 2018 có hai cái đám cưới người bạn thân mà tôi không được đi. Nói thêm về đặc thù công việc, anh lo phần kỹ thuật, chạy ngoài; tôi sẽ lo các mảng sổ sách, giá cả. Tối ngày tôi chỉ quanh quẩn ở cửa hàng, vai trò chúng tôi như nhau nên đóng góp công sức, giá trị trong gia đình gần bằng nhau.

Đầu tháng 11 tôi phát hiện tin nhắn hẹn đi nhà nghỉ mà anh quên xóa. Tôi tìm ra được thông tin người đó, điều tôi sốc không phải chồng ngoại tình mà là cách chồng tôi quen vớ vẩn trong nhóm chat, nói chuyện qua lại, rồi hẹn nhau, người đó đã có chồng và 2 con. Người ấy gọi điện, xin lỗi này nọ, tôi không một lời chửi bới xúc phạm bởi nghĩ đi hay ở cần giải quyết ở vợ chồng tôi thôi. Tôi thất vọng, điên loạn, uất ức (thật sự cảm xúc vô cùng hỗn tạp) bỏ về nhà bố mẹ, để lại công việc ngổn ngang, 3 đứa con nheo nhóc. Tôi phẫn nộ vì thấy sự hy sinh, nhẫn nhịn của mình không được đền đáp. Trong khu ở, tôi vẫn được mọi người biết đến là người chiều chồng, biết dạy con, ăn nói chừng mực, tuy không xinh đẹp và đầy đặn nhưng cũng có duyên. Anh quỳ, rồi đến nhà bố mẹ nhiều lần xin lỗi tôi, tôi thương con mà quay về vì biết nếu chúng tôi tách ra thuê người ngoài thì không thể giữ vững kinh tế lo cho con, hơn nữa trước đây tôi từng làm giáo viên nên sẽ kèm cặp con tốt hơn.

Điều tôi lo nhất là không biết mình có bị cắm thêm cái sừng nào nữa không, nhiều lúc ngồi nhà rất bất an. Với bản tính của chồng, từ hồi mới cưới đã 3, 4 lần rồi nhưng tôi không có bằng chứng xác thực, hơn nữa không muốn chồng biết là tôi xem điện thoại, can thiệp vào việc của anh nên tôi im lặng. Vừa rồi làm to chuyện là do tháng 3 tôi thấy tin nhắn mơ mộng, ngủ với nhau của chồng và người đó. Tôi có nói với chồng là giờ sức chịu đựng có hạn, bản thân rất mệt mỏi vì cuộc sống nhiều biến cố lắm rồi, chồng có hứa này kia mà anh vẫn vậy. Đúng là khoảng thời gian cặp bồ anh có dễ tính hơn, bớt chửi bới, chiều vợ con hơn. Tôi không muốn mình sống trong u uất nên tìm cách làm mới bản thân (không phải để giữ chồng), cảm thấy mình phải trân trọng bản thân.

Tôi luôn trong tâm thế coi như không có chồng để tránh bị sốc như vừa rồi. Tôi lấy con làm niềm vui và động lực, chơi với chúng nhiều hơn. Chúng tôi vẫn quan hệ vợ chồng nhưng cảm giác rất ghê. Chồng tôi, chồng cô kia cũng lăng nhăng, cô ta cũng thế. Giá như mọi chuyện vỡ lở khi tôi đã 45, 50 tuổi thì có lẽ sẽ buông xuôi, an phận tuổi già bên con cháu. Giờ tôi còn trẻ, mới 37 tuổi, cuộc đời còn dài quá, tôi cũng có nhu cầu, cũng cần có người chăm sóc, chia sẻ, rồi tôi lại xóa và chặn hết tin nhắn hỏi han quan tâm rất chừng mực của một người (tôi nghĩ họ rất thích mình). Tôi rất mâu thuẫn, mong được chia sẻ.

Diệp

