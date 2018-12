Liệu tôi có sai khi không lao vào kiếm tiền bằng mọi cách

Tôi du học về nước được 2 năm. Từ ngày về đây, tôi cảm thấy ngợp trước cách sống của người nước mình. Nếu trước kia ở châu Âu mọi người chỉ cần làm việc 8 tiếng, rồi dành thời gian cho bản thân như đọc sách hoặc ăn gì đó để có cuộc sống cân bằng, thì về nước tôi thấy ai cũng tranh thủ từng giờ từng phút để kiếm tiền. Bạn bè quanh tôi đến tuổi lập gia đình, ai cũng cố gắng mua nhà, mua xe, cho con học trường quốc tế. Họ tranh thủ từng chút một, làm ngày làm đêm, thậm chí cuối tuần cũng không nghỉ. Họ chơi chứng khoán, buôn bán bất động sản, tài sản ngày một nhiều. Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn. Họp mặt cũng không còn thực sự hợp dù là bạn đại học hay cấp 3. Tôi thấy bản thân khó hoà nhập.

Hiện tôi làm cho một tổ chức phi chính phủ, công việc tự do không quá gò bó, thu nhập không tệ, chỉ là so với những người bạn buôn bán kia thì số tiền tôi có cũng chẳng đáng là bao, mà thực lòng tôi cũng không muốn so sánh. Nhưng vấn đề là vợ tôi sốt ruột. Cô ấy yêu thương và hiểu chồng nên không nói rõ ra nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng sốt ruột khi thấy những gia đình khác làm ăn phát đạt. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu bản thân bị làm sao, hay mình quá ích kỷ khi không lao đầu vào kiếm tiền như mọi người? Nhìn những người xung quanh như thiêu thân, tôi thấy họ đang phung phí sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần. Tôi nên dấn thân nhiều hơn hay sống cuộc đời theo ý mình?

Trường