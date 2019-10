Liệu một người có thể sống với hai nhân cách

Ban ngày cậu bạn tôi khá bình thường, vui cười nói năng, đi chỗ này chỗ kia, cứ đến tối là khác khẳn.

Tôi có một cậu bạn 25 tuổi, trước khi có loạt sự kiện này, cậu ấy khá thông minh, biết suy nghĩ, ngoại hình cũng ổn; trẻ nhưng cậu ấy đã có xe hơi, mua đất, làm nhà. Cái tuổi này tôi nghĩ vậy là khá giỏi khi bản thân vẫn còn vật lộn với công việc của mình. Cậu ấy hướng nội, không có nhiều bạn, chúng tôi khá thân thiết, hầu như có gì cậu ấy cũng kể với tôi.

Một năm gần đây, mẹ cậu ấy mới mất, công việc thua lỗ, gia đình cãi nhau, mất một số mối quan hệ bạn bè nhất định. Cậu thường xuyên rủ tôi uống bia uống rượu, đi lang thang chỗ này chỗ kia, nói những chuyện cực kỳ tồi tệ. Trong trường hợp không có tôi, cậu ấy uống rượu một mình, đi lang thang ở đường, càng về đêm mọi thứ dường như càng nặng nề. Với những gì đã làm được, tôi nghĩ cậu ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua nhưng rồi tôi nhận ra dường như cậu ấy không thể tự vượt qua được. Càng lâu tôi càng thấy nhiều sự thay đổi lớn. Cậu ấy rất thích tóc dài nên để tóc kiểu lãng tử, giờ cũng cạo đầu trọc luôn; rồi từ một người gọn gàng nhưng giờ rất bề bộn. Cậu ấy vốn có mục tiêu kiếm tiền rất lớn vì gia đình vốn không khá giả, nó vẫn luôn là động lực lớn để thay đổi cuộc đời. Theo cảm nhận của tôi, mọi thứ đó giờ cậu ấy dường như dần buông bỏ.

Gần đây nhất, cậu ấy say rồi bảo: "Tao giờ còn căn nhà, để lại cho mày nhé, tao chắc phải đi đây". Tôi cũng không rõ đó là ý gì, hôm sau cậu ấy lại nói là đùa thôi. Mẹ cậu ấy là người thân thuộc nhất, đã bỏ đi, giờ gia đình cậu còn bố nhưng bất hòa không gặp nhau, chị gái đi lấy chồng xa, thành ra cũng không liên lạc nhiều. Theo chính lời cậu ấy nói, công việc này tự do nên lúc được lúc mất cũng là điều bình thường, nhưng lại đúng thời điểm này. Vì là công việc tự do và cũng gọi là có tích lũy được một chút của cải nên giờ cậu ấy không làm gì cả, tạm thời cũng không quá lo về tiền bạc. Theo lý thuyết mà cậu ấy đang nói thì vì càng làm càng mất, chán không muốn làm nữa.

Bố cậu ấy nói không được, thường xuyên liên lạc với tôi để hỏi han tình hình con trai, mong muốn tôi giúp đỡ, khuyên nhủ bạn. Cậu ấy là cháu đích tôn nên lại càng nhận được nhiều kỳ vọng từ bố và ông bà. Bạn bè thân thiết của cậu ấy, có lẽ chỉ có tôi. Cậu ấy cũng rất nghe lời tôi và hay giúp đỡ tôi nhiều việc trong cuộc sống. Ví dụ lắp cái bóng điện thôi, nếu tôi nhờ chắc chắn xa đến đâu cậu ấy cũng đến. Từ đợt nghe cậu ấy nói như trên, tôi luôn thấy lòng bất an, vì vậy đã chuyển luôn ra nhà cậu ấy ở cùng, tiện nấu cơm cả hai đứa cùng ăn cho vui, có gì cũng ứng biến kịp thời, mọi thứ thấy cũng đỡ hơn, cải thiện dần dần.

Thú thực, cuộc sống thành thị quá tấp nập với người ở quê ra làm thuê như tôi, có một người như vậy ở cạnh tôi cảm thấy rất đáng quý, tôi rất trân trọng. Có điều tôi cảm thấy bất lực khi không biết làm như thế nào để giúp bạn. Nhân tiện, tôi là nữ, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy có thể nói là bạn thân, hoặc cao hơn một chút cũng không sai. Cảm ơn quý độc giả tư vấn giúp.

Hằng

Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:

Bạn thân mến!



Đọc những chia sẻ trên, tôi có thể thấy được sự lo lắng bạn dành cho cậu bạn thân nhất. Tôi thực sự lấy làm mừng cho anh bạn đó khi có người bạn luôn ở bên dõi theo, quan tâm chăm sóc. Việc tình trạng cậu bạn dần dần được cải thiện hơn là một tín hiệu tích cực, cho thấy những nỗ lực hỗ trợ của bạn có hiệu quả và cậu ấy hoàn toàn có tiềm năng để ứng phó với những khó khăn hiện tại.

Qua lá thư của bạn, tôi nhận thấy việc suy sụp của bạn trai cũng như tình trạng không muốn bước tiếp có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp, mà việc kinh doanh thua lỗ chỉ là một phần trong những tác nhân. Để tự mình đạt được thành công sớm ở tuổi 25, tôi tin chắc đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy gặp khó khăn mà ngược lại, cậu ấy còn là người có bản lĩnh và nghị lực. Theo những gì bạn chia sẻ, ngoài bạn thì người thân thiết nhất với cậu ấy chính là người mẹ. Có vẻ như người mẹ có ảnh hưởng rất nhiều tới cậu, chính là động lực để cậu cố gắng từ trước tới giờ. Vì vậy việc người mẹ bỏ cậu ấy đi, không chỉ mang ý nghĩa của việc một người thân yêu đi xa, mà điều này còn đồng nghĩa với việc mục đích phấn đấu ban đầu cũng biến mất theo.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghĩ việc có một người khác bên cạnh để cậu ấy luôn được lắng nghe và dựa vào là rất tốt. Qua trò chuyện chia sẻ, bạn có thể hướng tới việc cùng cậu ấy tìm động lực mới để tiếp tục phấn đấu. Nếu trước đây là vì người mẹ, hiện tại có thể chuyển sang chính bản thân cậu ta, hãy luôn khuyến khích cậu ấy rằng người mẹ dù ở đâu cũng sẽ mong cậu ấy thật khỏe mạnh và luôn cố gắng vì chính mình.

Bên cạnh đó, tôi khuyến khích bạn cùng cậu ấy tìm đến sự trợ giúp của nhà tư vấn, tham vấn có chuyên môn về tâm lý để cả hai có thể được hỗ trợ một cách chuyên nghiệp và triệt để nhất. Việc có bạn bên cạnh cũng là một điều kiện rất thuận lợi để cậu ấy chấp nhận sự hỗ trợ từ một người bên ngoài. Với tất cả sự chân thành của tôi, xin chúc bạn sẽ luôn vững vàng cùng người bạn của mình vượt qua những khó khăn hiện tại.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.