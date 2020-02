Không có hứng thú với bất kỳ điều gì

Tình cờ đọc bài “Chán nản sau khi kiếm được nhiều tiền” của bạn Lâm, thấy hoàn cảnh tương tự nên tôi quyết định viết vài lời chia sẻ.

Tôi 35 tuổi, sinh ra ở một vùng quê khô cằn, nghèo khó. 10 tuổi tôi đã phải đi làm thuê cho người khác. 16 tuổi tôi phải bỏ học lên thành phố làm việc để lo cho mấy đứa em. May mắn quen được một số bạn cùng chí hướng, dần dần chúng tôi cùng bắt tay làm việc, từ một cửa hàng nhỏ đến giờ đã có nhiều chi nhánh ở 9 quốc gia. Chúng tôi thuê người quản lý và chỉ thực hiện giám sát từ xa thông qua các cuộc họp, báo cáo định kỳ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện đầu tư cho một số thứ gì đó có triển vọng.

Tôi biết so với nhiều tỷ phú trên thế giới thì tôi chẳng là gì, tôi cũng không có tham vọng hay khát vọng như những người khác. Các bạn bảo đi từ thiện sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa? Tôi từng hỏi tại sao phải giúp đỡ người khác? Những vấn đề của họ đâu phải do tôi gây ra? Người khó khăn có rất nhiều, phải giúp đỡ bao nhiêu cho đủ, đến bao giờ mới hết? Trong những người khó khăn đó, có bao nhiêu người xứng đáng được giúp đỡ? Dẫu vậy cha mẹ tôi vẫn bảo giúp được bao nhiêu thì giúp, được người nào hay người đó, vì thế tôi định kỳ chi một khoản cho cha mẹ thiện nguyện, thỉnh thoảng cùng họ tham gia thực hiện và đôi khi cùng mọi người đi chùa cầu an dù tôi là người vô thần.

Ngoài công việc, tôi thường dành thời gian cho tập thể hình, đọc sách, du lịch và trò chuyện. Đến hiện tại tôi đã đọc 583 quyển thuộc đủ thể loại, đi du lịch 21 quốc gia và trò chuyện với nhiều giáo sư, chuyên gia tâm lý, các nhà sư, nhiều người già và các bạn sinh viên ở các nước. Về tình yêu, tôi từng quen 4 người nhưng không ai qua được những phép thử của tôi. Tôi kể ra đây không phải để khoe khoang hay thể hiện điều gì vì các bạn không biết tôi là ai. Tôi biết so với nhiều người trên thế giới thì bản thân chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Tôi muốn nói ở đây chính là cảm giác không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa, không mất niềm tin nhưng cũng không tin 100% vào bất cứ điều gì. Đam mê, mục tiêu, ý nghĩa sống, đúng sai,... chẳng qua cũng chỉ là định nghĩa của con người tự đặt ra thôi phải không?

Mục đích tôi viết bài này chỉ là để chia sẻ cảm giác, không phải để tranh luận phải trái. Tôi luôn biết phải làm gì và nên làm gì cho bản thân, cho người thân, bạn bè và xã hội để tiếp tục cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.

Hoàng

