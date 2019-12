Khi anh mệt mỏi, hãy tựa vào vai em

Em làm việc và sinh sống tại Hà Nội, cao 1m6, nặng 48 kg, sắp bước sang sinh nhật tuổi 30. Vì môi trường làm việc trước giờ phần lớn là nữ nên em ít có cơ hội kết giao cùng bạn khác phái.

Em vẫn tin người đến với người đều do duyên phận, cũng tin một phần duyên phận là do chúng ta tạo ra và nắm bắt. Do vậy, em mạnh dạn đăng tin "bán mình" trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress với mong muốn tạo ra duyên phận giữa anh và em. Em được mọi người nhận xét là có tính cách hòa đồng, vui vẻ, suy nghĩ tích cực, lạc quan, nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Em đã thực hiện rất nhiều vụ tư vấn tình cảm cho chúng bạn mà hiện bản thân thì vẫn FA.

Nếu anh làm bạn với em, em có thể trò chuyện cùng anh về bóng đá, số hóa, công nghệ, âm nhạc; cũng có thể cùng anh chạy bộ hàng ngày (nếu anh cũng yêu thể thao như em). Nếu không ngại, anh có thể tựa vào vai em mỗi khi anh mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia, đâu phải cứ đàn ông là không có những phút giây yếu lòng, đúng không anh?

Em không có gì đặc biệt nên cũng không đòi hỏi gì nhiều ở anh đâu ạ. Em mong muốn làm quen với một người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc trong tình cảm, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia, nhiều tuổi hơn hoặc bằng tuổi em cũng được, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội càng tốt. Rất mong một ngày không xa sẽ gặp được anh. Tình hình là ba mẹ em đã hạ chiếu thư, chỉ cho em ăn Tết cùng gia đình năm nay nữa thôi ạ.

