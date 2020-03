Hy vọng anh bản lĩnh và mạnh mẽ

Em là cô gái miền Tây sông nước, 27 tuổi, cao 1m71 , nặng 63 kg, dáng người cân đối, đang làm việc tại TP HCM, là nhân viên văn phòng, công việc tương đối ổn định.

Em thuộc kiểu người hướng nội, sống đơn giản và yêu cái đẹp, tính tình khá độc lập và hơi bướng một chút. Cuối tuần em thích ở nhà nấu ăn và tận hưởng không gian của riêng mình. Em ít nói và trầm tính, không giỏi nấu nướng nhưng lại thích những bữa cơm gia đình, hy vọng anh cũng là kiểu người của gia đình, biết quan tâm và chăm sóc.

Em không cần anh ở bên 24/24 vì công việc của em cũng khá bận, chỉ có buổi tối mới có nhiều thời gian dành cho nhau. Em thích cái cảm giác cuối tuần cùng nhau dạo phố, đi dạo, ăn vặt vỉa hè, hay đi phượt đâu đó cho tinh thần thoải mái. Vì có một chiều cao khá là nổi trội so với các bạn nữ nên em có yêu cầu nho nhỏ là anh có chiều cao bằng em hoặc hơn một xíu để em có cảm giác an toàn và là chỗ dựa vững chắc. Do tính tình độc lập nên chàng trai của em phải bản lĩnh một chút, mạnh mẽ một chút, nam tính một chút, hài hước một chút nữa. Không cần một người quá hoàn hảo, chỉ cần một mảnh ghép thích hợp; không cần quá vội vã, chỉ cần đến kịp lúc.

Lần đầu tiên tìm đến đây là nhờ một cô bạn giới thiệu, cũng tò mò và mạnh dạn viết vài dòng, biết đâu đấy lại tìm được một người có thể sẻ chia và đồng điệu về tính cách thì sao. Mong sự xuất hiện của anh sẽ làm cuộc sống của em nhiều màu sắc hơn. Hẹn gặp anh nhé.

