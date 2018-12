Hối hận khi lỡ báo cho bạn gái anh về cái thai trong bụng tôi

Tôi và anh không thân nên không bao giờ đi riêng. Lúc anh và bạn gái cãi nhau, chị bỏ anh, tôi không quên nhắn tin an ủi. Chúng tôi không thân nên chỉ gặp nhau khi tụ tập, sau hôm họ chia tay chúng tôi được cô bạn mời sinh nhật, vui vẻ nên cuối tiệc cả nhóm say. Tôi say nhưng vẫn biết mình đang ở đâu nên gọi taxi đưa anh cùng về vì chung đường. Hôm đó cũng chính là hôm định mệnh, tôi chỉ định đưa anh về rồi về nhưng lòng lại lo không biết anh say ở một mình có sao không nên ở lại, không gì hết chỉ chờ sáng thì về.



Hôm đó nằm mà anh cứ rúc vào người tôi, không hiểu sao tôi lại không cản mà đồng ý nên mới có thai. Tôi kể với mẹ, mẹ nói giữ thai lại vì thấy hài lòng về anh, tin tôi sẽ có cuộc sống tốt, an nhàn nếu lấy anh. Nhưng khi nghe tin đi qua giới hạn vậy mà anh lại về với chị, lại mới mua nhà chuẩn bị kết hôn vào mùa đông tới. Anh không chấp nhận tôi, quay về với bạn gái nên mẹ tôi rất giận, kêu nên gặp chị, nên tôi mới đi, chứ không tôi đã chờ sau này sinh xong mới gặp. Tôi đã sai lầm khi thông báo chuyện mình có thai với bạn gái anh, nếu sinh xong rồi thông báo thì tốt hơn.

Khi tôi gặp chị đã bị chị lăng mạ, câu đầu tiên chị nói tôi hãy chịu khổ cả đời đi, giờ mới bắt đầu việc mang thai đau khổ thôi. Chị nói chị anh cãi nhau chứ không bao giờ bỏ nhau. Chị thích thì sẽ chia tay, còn không tôi đừng mơ. Chị muốn bỏ nhưng anh yêu chị thì chị làm được gì? Kể cả chị có bỏ anh thì tôi cũng đừng mơ nghĩ mình nhảy vào được, người có khả năng vậy chỉ là những cô gái có lòng tự trọng, không dùng hạ sách úp sọt, nhưng những người đó họ lại không hứng thú chuyện xen ngang hạnh phúc người khác.

Lần đầu tiên trong đời tôi bị lăng mạ nhiều đến vậy nên không thể nào hết tức. Tôi kể hết với bố mẹ, họ đã đến nhà anh, lúc đó chị cũng ở đấy. Anh dám nói thẳng với bố mẹ tôi là không bao giờ lấy tôi hay chấp nhận cái thai, tôi cố ý thì giờ tự chịu. Bố mẹ anh cũng không ý kiến gì, chẳng khuyên nhủ, chỉ nói hạnh phúc của anh họ không nhúng tay vào, cũng khó chấp nhận một gia đình như gia đình tôi. Chị không cho anh gặp tôi hay bất kỳ ai liên quan đến tôi nữa. Hôn lễ của anh chị sắp diễn ra, tôi phải làm sao đây?

Phượng