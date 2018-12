Gửi anh, người em thích nhưng chưa từng gặp mặt

Có thể nói có cảm tình và thích một người qua mạng chỉ trong vài ngày nghe hơi phi thực tế nhưng hình như em đã thích anh rồi thì phải. Trước khi gặp và nói chuyện với anh, em đã nói chuyện với rất nhiều người, hợp cũng có, không hợp cũng có, nhưng đa phần là không hợp và không có cảm giác hứng thú khi nói chuyện, cuộc nói chuyện dài nhất có lẽ chỉ diễn ra trong vòng vài giờ. Nhưng rồi cái ngày anh gửi tin làm quen, lúc đó em thật sự rất đắn đo trước khi kết bạn và nói chuyện, một phần do anh ở xa quá. Rồi không biết trời xui đất khiến làm sao mà em lại lưu số điện thoại và trò chuyện.



Lúc đầu có cảm giác cũng không tệ, nhưng với tính cách của em thì sẽ cho anh “out” từ lúc đầu rồi. Chẳng hiểu chúng mình hợp tính nhau hay sao mà em cảm thấy rất thoải mái, không để ý những lỗi sai chính tả khi nói chuyện với anh. Anh là người đầu tiên em nói chuyện nhiều ngày nhất đấy. Rồi một ngày anh không còn nói chuyện với em nhiều như trước, em cảm thấy vô cùng hụt hẫng, như vừa đánh mất thứ rất quan trọng, rất muốn hỏi anh lý do vì sao nhưng nghĩ lại em đã là gì của anh đâu.



Lúc đầu người đề nghị không muốn hẹn hò xa, không muốn gặp mặt là em, nhưng vì lúc đó em chưa biết anh như thế nào nên mới suy nghĩ và quyết định như vậy. Còn bây giờ, khi em bắt đầu chấp nhận thì anh đã ngày càng xa em. Mỗi ngày em đều tự hỏi mình lý do vì sao, có thể là anh chê em còn quá trẻ tuổi so với anh (hơn nhau 11 tuổi), hoặc có thể anh không còn hứng thú với em, hoặc anh đã tìm được người phù hợp hơn em... Không biết khi nói chuyện với người khác anh có nhớ tới em không? Em lại rất nhớ, chưa thể bắt đầu nói chuyện với người khác, nhiều khi vô tình nhìn thấy tên anh trên web tim em lại bị lỡ mất một nhịp. Người ta thường nói con gái đa sầu đa cảm, em cũng vậy, tự mình đa tình.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có thể gặp một người mặc dù chỉ thoáng qua nhưng sẽ nhớ mãi, anh với em cũng vậy, anh là cơn gió mát thoáng qua cuộc đời em và đã ra đi không chút lưu luyến, chỉ mình em là lưu luyến cơn gió đấy thôi. Chắc chắn anh sẽ không thấy bài viết này nhưng em vẫn chúc anh sẽ tìm được người phù hợp hơn, sắc sảo và thông minh hơn em, biết cách quan tâm anh hơn em. Hy vọng em có thể sớm quên được anh và cảm ơn anh đã mở lòng rồi đến với em mặc dù chỉ trong phút chốc.

Mai