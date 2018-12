Gia đình tôi khổ sở vì người anh trai ham chơi

Nhà tôi có người anh, là con trai độc nhất nhà. Tôi là con út, kém anh 12 tuổi. Thuở còn 17 tuổi anh là người ham chơi nhưng có chừng mực, vào năm cấp 3 anh lại nghiện cờ bạc, cá độ đá banh. Lúc đó gia đình dạy dỗ, khuyên nhủ, răn đe đủ điều nhưng cũng không vượt qua nổi kỳ thi tốt nghiệp. Mẹ tôi suy sụp từ đó. Mẹ dùng thuốc an thần từ lúc đấy đến giờ.



Năm 25 tuổi, anh bị tai nạn thương ở đầu, 47% thương tích, nhưng anh kiên quyết không uống thuốc hay trị liệu gì cả. Anh càng ngày càng bất trị, không nghe ai, chơi bời nợ hàng tỷ đồng. Mẹ luôn mất ngủ và lo âu, anh nói nếu không trả cho anh thì sẽ tự vẫn. Mẹ tôi ăn chay hơn 5 năm rồi, luôn nguyện cho anh thay đổi. Năm 28 tuổi, anh thay đổi được nửa năm và bảo muốn lấy vợ. Chị dâu xinh lắm, ngoan hiền và đẹp nết. Tôi nghĩ chắc ông anh phải tích phúc mấy đời mới kiếm được người vợ như vậy.



Được vài tháng thay đổi, anh lại tụ tập chơi bời với bọn xấu, quay lại con đường cũ, lúc nào cũng về lúc nửa đêm, tiền bạc lại nợ nần. Tội cho chị dâu, tôi thật lòng thấy thương cho chị, có đêm chị thức đến 2-3h chờ anh về xem anh có say không. Tôi cảm thấy anh như một đứa con nít không chịu lớn, nhiều lúc lại tự nhủ anh đã từng bị tổn thương lớn do tai nạn gây ra nên mình phải rộng lòng hơn với anh.



Anh chị cưới nhau sắp 3 năm rồi, nhìn chị dâu gầy đi cả chục kg, ai cũng thương chị lắm mà không biết làm sao. Ba tôi lớn tuổi rồi, đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì giờ vẫn phải lo kiếm sống. Tôi đang học đại học, chị gái làm nhà nước vừa đủ tiêu. Có lẽ sắp tới đây vợ chồng anh trai tôi sẽ ly hôn, tất cả đều tại anh. Tôi thấy anh mình sai hoàn toàn, gia đình tôi phải làm gì đây?

Mỹ