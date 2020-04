Gái già cá tính

Một cô nàng U40 nhỏ nhắn, cute, cùng với tính cách thẳng thắn, ấm áp, luôn biết quan tâm đến mọi người.

"Đồ ăn có hạn sử dụng, hạnh phúc cũng vậy, cũng biết hết hạn. Hạnh phúc không chỉ biết hết hạn, mà còn biết biến mất trong sự vội vã, bận rộn. Đừng để chuyện tốt nhất làm sau cùng, đừng để người mình yêu nhất tới sau cùng mới đi thương, yêu người yêu mình, hãy bắt đầu ngay từ giây phút này".

Trích từ một bài viết về một nữ tiến sĩ 32 tuổi bị ung thư mất. Cô ấy cảm thán 5 chữ rằng "Kiếp này, chưa hoàn thành". 5 chữ mang ý nghĩa tiếc nuối mọi thứ muốn làm đều dang dở. Đời người có ai chưa từng nói giá như không?

Mình - một người con gái quá lứa lỡ thì như ông bà xưa vẫn hay dùng cho những người ngoài 30 còn độc thân. Một cô nàng U40 nhỏ nhắn, cute, cùng với tính cách thẳng thắn, ấm áp, luôn biết quan tâm đến mọi người.

Em nghĩ là anh sẽ cảm thấy nuối tiếc vì gặp em trễ thế này đấy (cười). Tự tin trong giao tiếp dù em là một cô nhân viên văn phòng chỉ ngồi một chỗ, một trong những tính cách khiến em có chút thu hút với người đối diện. Một cơ thể nhỏ nhắn, khiến em trông trẻ hơn tuổi thật của mình, đó là một điểm cộng thêm. Thêm điểm cộng khác, em là người khá biết lắng nghe, có thể làm tư vấn viên trong một số chuyện. Nên không có gì ngạc nhiên khi một cuối tuần nào đó, em để anh la cà với bạn bè, còn em tung tăng cà phê với nhỏ bạn thân nào đó đang cần em bên cạnh. Một ngày đẹp trời trong thời Covid, anh không muốn ra ngoài mà ở nhà làm một hai lon bia với một bộ phim hành động, ok, em sẵn sàng trà tửu cùng anh.

Anh có cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ qua một cô gái với nhiều ưu điểm như em chưa? Em chỉ có vài khuyết điểm như cao mét rưỡi, nhưng lại luôn mong gặp chàng hoàng tử cao mét bảy trở lên, phong trần, handsome (đẹp trai). Khuyết điểm thứ hai là tính cách em cũng có chút đi ngang như con cua, anh cần ngang hơn em nhé. Khuyết điểm thứ ba là thẳng tính, ví dụ anh thích hút thuốc thì chắc chắn em sẽ no no no, anh nên chọn thuốc hoặc là em. À, còn nữa, em cần lắm một ngôi nhà để an cư lập nghiệp. Tạm thời thế thôi.

P/s: Thích nghe nhạc Jimmy Nguyễn, Trịnh, hòa tấu. Thích ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng tách trà và cuốn sách.

