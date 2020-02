Em thích ngắm người mình yêu vào bếp

Em cao 1,58m, nặng 52 kg, thích tập yoga và zumba, dáng người hơi mũm mĩm, được nhận xét là hiền, khuôn mặt ưa nhìn, phúc hậu và dễ gần.

Có lẽ kỳ nghỉ Tết vừa qua, đối với những người độc thân, ai cũng trải qua những câu hỏi: Có người yêu chưa, bao giờ cưới...em cũng không ngoại lệ. Đọc mục Tâm sự của VnExpress đã lâu, biết được có nhiều người tìm được một nửa của mình qua đây, em cũng viết bài, hy vọng may mắn sẽ tìm được người phù hợp.

Em sinh năm 1990, quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa , tốt nghiệp đại học, đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty sản xuất của nước ngoài, sống và làm việc tại Hà Nội, thu nhập đủ trang trải cho bản thân, có thể trợ giúp cho gia đình một phần và tiết kiệm để đi du lịch. Em mong anh có thể ở gần em để chúng mình vẫn được ăn Tết ở nhà hàng năm mà không phải đau đầu xem năm nay ăn Tết nội hay ngoại.

Em thích chàng trai cao một chút, khoảng 1,7m trở lên, biết chăm sóc sức khỏe. Em không chịu được mùi thuốc lá nên mong anh không hút thuốc, rượu bia thì có thể xã giao nhưng không nên nhiều quá, vì nó vốn không tốt cho anh mà. Em thuộc típ người vui vẻ, hòa đồng, có trách nhiệm, những lúc buồn phiền em thường ở nhà nghe nhạc, xem tivi, hoặc đi chùa cho tĩnh tâm.

Em thích xem đá bóng nhưng ít thức khuya nên chỉ xem các giải đấu của Việt Nam, hay các giả WC, Euro, nếu anh cũng thích xem thì em có thể xem cùng anh, hoặc nấu đồ ăn khuya cho anh nữa. Em thích những thứ đơn giản, không thích sống ảo, không phải kiểu phụ nữ sang chảnh. Em chỉ dùng son môi, không thích trang điểm cầu kỳ, không chưng diện nhưng cũng biết cách ăn mặc, không đến mức làm người khác xấu hổ khi đi cạnh mình. Ai cũng có quá khứ, mà quá khứ thì không thể thay đổi được, nhưng em không phù hợp với những chuyện phức tạp, mong anh là người đơn giản. Anh có thể từng yêu nhưng chưa từng kết hôn hoặc chưa có con.

Em từng yêu, nhưng có lẽ do lựa chọn không đúng người, cuối cũng cũng chẳng đi đến đâu. Em nghiêm túc trong chuyện tình cảm, xác định tìm người để tiến tới hôn nhân nên muốn người phù hợp. Em là người chung thủy, quan điểm của em là nếu hết yêu có thể chia tay, không chấp nhận được chuyện ngoại tình vì bất kỳ lý do gì. Em thích người đàn ông hiền lành, có trách nhiệm, không gia trưởng, có quyết đoán vì nhiều khi em hay do dự khi cần phải ra quyết định. Em biết kính trên nhường dưới nên cũng mong anh như vậy.

Em nấu ăn không ngon nhưng không đến mức không biết nấu, có tâm hồn ăn uống, không kén chọn, trước đây hay thích đi loanh quanh ở Hà Nội ăn những món ăn vặt ngon, vì sợ béo và nghĩ đến sức khỏe nên em hay nấu những món luộc hơn là chiên xào. Em thích anh cũng biết nấu ăn và có thể phụ việc nhà, vì thích làm những việc đó cùng anh, hoặc ngắm anh làm. Không phải em lười mà nghĩ đến cảm giác ngắm người đàn ông mình yêu vào bếp, hoặc làm việc nhà rất hạnh phúc.

Hoàn cảnh gia đình em không khá giả, em là con đầu nên từ nhỏ đã tự lập. Em không phải kiểu bánh bèo, nhõng nhẽo. Em không đua đòi, sống giản dị, biết chăm sóc bản thân và lo cho gia đình. Em thích những chàng trai hơn tuổi nhưng chỉ thuộc 8X thôi bởi chệnh nhau nhiều quá sẽ khác nhau quan điểm lắm. Ngoài ra em thích người chủ động, có lẽ em hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm.

Hy vọng qua chuyên mục này, em sẽ may mắn tìm được anh để tiến tới hôn nhân. Em nghiêm túc nên mong ai đó cũng có ý định nghiêm túc, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy viết thư lại cho em, có thể viết chi tiết về bản thân mình. Nếu anh có thắc mắc thêm về em thì cũng cứ thoải mái email, em sẵn sàng chia sẻ thêm để chúng ta hiểu nhau hơn. Em sẽ phản hồi lại trong thời gian sớm nhất có thể. Có lẽ em viết hơi nhiều, cảm ơn mọi người đã đọc bài, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

