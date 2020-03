Em thích chàng trai tinh tế, chu đáo

Này anh bạn thân, bấy lâu chắc anh cũng một mình giống em. Những người chung cảnh ngộ FA chắc dễ đồng cảm mà nắm tay nhau thoát ế.

Này anh bạn thân, dạo phố Sài Gòn cùng em chứ? Này anh bạn thân, phố phường sáng rực, sao mình không dạo phố cùng nhau nhỉ? Anh chở, em ngồi yên sau, đi qua những dòng xe xuôi ngược của chợ Bến Thành, vòng xoay Phù Đổng, con đường đầy bóng me Võ Văn Tần. Mình sẽ ghé một hàng chân gà nướng, lai rai một chút ở quán "chill", hay cùng nhau mang laptop ra cà phê làm việc cũng hay. Em thích những quán có sách và đèn, khoảnh khắc nhìn người kia say sưa gõ phím, môi mím chặt để đầu óc tập trung hoàn toàn sẽ thật bình yên và dung dị. Xong việc, đôi bạn thân chúng mình lại kiếm một hàng ốc ngon hay quán nhỏ quen thuộc, say sưa kể chuyện cà kê nào đó và bật cười ríu rít. Hẹn hò với em chỉ thích đơn giản vậy thôi. Anh thì sao nhỉ?

Này anh bạn thân, em gọi bạn thân là thân thật đó. Vì anh sẽ là chàng trai duy nhất cùng em hẹn hò, thương nhớ. Em là người rất nghiêm túc nên sẽ không có anh trai mưa hay chàng bạn thân khác giới nào ngoài anh cả. Hãy yên tâm vì em luôn chân thành, giữ cho mình những nguyên tắc đạo đức cá nhân để không làm điều gì có lỗi. Em mong anh sẽ là anh bạn thân đi cùng em suốt cuộc đời, sẽ có nhiều chặng đường khó khăn, miễn cùng nhau vượt qua là được.

Này anh bạn thân, anh có thích một cô nàng làm trong ngành truyền thông - marketing chứ? Là em đó, vui vẻ, trẻ trung, năng động, cũng giàu tình cảm. Em sẽ rất vui và tự hào khi kể về công việc với anh, một công việc cho em thỏa đam mê sáng tạo, đủ lo cho cuộc sống cá nhân. Nhưng cũng đừng giận cô ấy nếu thỉnh thoảng tới mùa deadline mà ngó lơ anh nhé, hãy thông cảm và yêu thương em thật nhiều. Nhưng cô ấy đủ khả năng để sắp xếp và cân bằng cuộc sống, công việc và tình cảm. Cô ấy không theo tôn giáo nào vì tin vào chính mình. Em nghĩ là ở tuổi 28 mình đã chín chắn và trưởng thành để tính chuyện dài lâu.

Này anh bạn thân, cô ấy cũng sẽ rất thích nếu anh là chàng trai công sở giống mình, nếu anh làm về công nghệ như lập trình viên, kỹ sư chẳng hạn vì đa số các anh chàng này rất thông minh, lành tính. Nếu anh làm về kinh tế, kinh doanh... mình sẽ có thêm nhiều chủ đề để trò chuyện đấy. Mà nếu không thì cũng không sao cả, thích là nhích thôi. Không cần anh quá đẹp trai đâu, chỉ cần dễ nhìn và phong cách gọn gàng, lịch sự là được. Em cũng rất thích những chàng trai tinh tế, chu đáo, không gia trưởng, vui vẻ một chút.

Cuối cùng, em hy vọng là anh sống và làm việc ở Sài Gòn để mình hẹn hò anh nhé. Anh có muốn làm bạn thân của em thì mau mau gửi thư nhé!

