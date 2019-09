Em thích chàng trai cho mình cảm nhận đặc biệt khi gặp lần đầu

Em mong là cả anh và em sẽ có ấn tượng và sức hút với nhau khi lần đầu tiên mình có dịp tiếp xúc và gặp gỡ nhau.

Chào anh - ông chồng bự của em,

Tìm anh ở giai đoạn này là có lẽ là tuyệt vời nhất, vì đây là thời điểm anh đã có đủ độ chín chắn nhất định và em cũng có đủ độ trưởng thành cần thiết.

Em luôn có một thắc mắc không biết anh là người thế nào và tới giờ em vẫn không thôi thắc mắc về điều đó. Thật sự em có phần rất khó chọn lựa người nào phù hợp nhất với mình.

Về quan điểm: Tình yêu với em là sự khám phá thú vị và kết nối lâu dài. Hôn nhân là quyết định quan trọng. Cuộc sống là điều quý giá.

Về mong đợi: Em thích người đàn ông cho em cảm nhận khi lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy, em có thể cảm nhận được điều gì đó đặc biệt từ phía con người này.

Về ngoại hình: Em có nét đẹp thanh tú, em thích người đàn ông cao hơn mình, em cao 1,62 m còn lại là cảm quan và thuộc về gu cá nhân.

Về tính cách: Anh có thể sở hữu bất kỳ tính cách nào anh muốn, miễn đó là con người của anh. Tài chính với em là câu chuyện riêng lẻ.

Em ở miền Nam. Anh là người Sài Gòn, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Lạt, đang sinh sống và làm việc tại TP HCM thì thật tuyệt vời.

Về tuổi tác: Em thích người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Tầm tuổi đẹp nhất là 30 đến 35 hoặc hơn một chút.

Anh gửi mail cho em, em sẽ phản hồi anh vào thứ 6.

For you, Bé Bự

Love you.

A letter from your love, your soul & your wife.

