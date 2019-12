Em sống thiên về tình cảm, là phụ nữ của gia đình

Em, một cô gái đã lỡ một lần đò, cuộc sống không ai muốn điều đó nhưng em vẫn phải chấp nhận và bước tiếp vì nhiều lý do, em không hối hận về quyết định đó.

Ai cũng muốn mình sẽ tìm được một người phù hợp, nắm tay đi hết con đường phía trước và em cũng thế. Biết đâu em may mắn lại gặp anh trên này thì sao, nên em muốn thử vận may của mình dù biết tất cả đều do duyên số.

Một chút về em nhé, em là cô gái mùa thu nên rất yêu mùa thu Hà Nội, có thể đi dạo trên con đường thoang thoảng mùi hoa sữa là những lúc em cảm thấy cuộc sống thật bình yên. Em là người sống thiên về tình cảm, là người phụ nữ của gia đình và theo đạo phật. Em chỉ cần một bờ vai đủ rộng để dựa vào những lúc mệt mỏi và lắng nghe những lúc em cần, với lại có tấm lòng bao dung, thế thôi! Tuy từng kết hôn nhưng em chưa có con nên anh yên tâm nhé.

Em hy vọng nhờ chuyên mục có thể gặp được người phù hợp. Em không quan trọng khoảng cách đâu vì chuyển vùng sống là điều đơn giản mà. Em vẫn sẽ ở đây và chờ anh. Anh sẽ không phải thất vọng về em đâu (cười).

