Em sẽ không bắt anh chờ đợi mỗi khi hẹn hò

Chào anh và các bạn đọc!

Em sinh ra ở miền quê Bắc Bộ, theo gia đình vào Sài Gòn sống từ nhỏ. Hiện em làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài tại quận 3. Em có quan điểm và lối sống giản dị, không thích trang điểm, không ăn diện theo mốt thời trang như những cô gái hiện đại ngày nay. Mái tóc dài của em chưa từng một lần uốn, duỗi hay nhuộm màu gì cả. Em muốn tìm anh, người con trai hiền lành, giản dị, đang sống và làm việc tại Sài Gòn.

Thường khi mới quen, mọi người sẽ nhận xét em hiền lành và ít nói (do em hay ngại tiếp xúc với người lạ và cũng không khéo ăn nói), nhưng khi quen thân rồi họ lại nhận xét em nói nhiều và hơi... lầy lội. Em yêu hoa, thích đọc sách, những tác phẩm văn học cổ điển là sở thích của em. Em có biết một chút xíu về may vá nữa, nên anh đừng lo khi áo quần mua không vừa hoặc bị sứt chỉ nhé. Mọi người thường nhận xét em khéo tay, còn em lại chỉ biết nấu những món ăn đơn giản thôi, chắc do quen đi làm về là có ngay cơm mẹ nấu. Anh yên tâm đi, em tin mình sẽ học rất nhanh thôi, nhất là nếu như chúng mình cùng vào bếp.

Em thường thấy những chàng trai khi hẹn hò luôn kiên nhẫn đợi người yêu trước cửa nhà hay tại điểm hẹn, còn những cô gái lại cho rằng việc chờ đợi như thế là chuyện đương nhiên. Anh yên tâm đi nhé, em sẽ không bắt nạt anh như vậy đâu, bởi em thích sự đúng giờ và luôn tôn trọng giờ giấc. Em biết sắp xếp thời gian và công việc, giữ gìn đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, anh cũng phải như vậy nhé.

Em không thích anh làm trong ngành xây dựng hay làm kinh doanh, vì em nghĩ rằng những công việc này thường đi nhậu nhiều. Hai điều em rất ghét là rượu bia và thuốc lá. Nếu chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, uống có chừng mực thì được, vì ai cũng phải có những mối quan hệ ngoài xã hội phải không anh? Nhưng nếu nhậu nhẹt là nếp sinh hoạt thường xuyên và không thể thiếu thì em không thích đâu anh nhé.

Em cao 1m57 mà chỉ nặng có 44 kg thôi (không hiểu sao em ăn hoài vẫn chẳng lên ký nổi). Ngoại hình em không được như những cô nàng hot girl nhưng cũng chẳng đến nỗi xấu đâu anh. Vì vậy em cũng không yêu cầu anh phải có khuôn mặt ưa nhìn hay dáng chuẩn gì cả, chỉ cần anh cho em cảm giác hiền lành chân thật là được rồi. Nếu anh có dáng thư sinh một chút thì em sẽ cho anh thêm một điểm cộng nhé. Em cũng chẳng yêu cầu anh phải lớn tuổi hơn em, nhỏ tuổi hơn một chút cũng không sao cả. Em chỉ cần anh là một chàng trai chững chạc thôi.

Không biết khi đọc xong những điều này anh có cho là em khó tính không nhỉ! Hy vọng rằng chàng trai mà em đang tìm kiếm sẽ sớm liên lạc với em, anh nhé.

