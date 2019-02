Em - quả bom nổ chậm 27 tuổi tìm bạn trai không gia trưởng

Em tìm chàng trai biết nấu ăn, làm công việc nhà chút ít, không ngại chia sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi việc.

Em là cô gái 27 tuổi, cao 1,58 m, nặng 57 kg, hiện làm việc trong ngành CNTT ở TP HCM. Công việc, thu nhập tạm ổn.

- Tính cách: theo đa số đánh giá thì em hơi kỹ tính, giống bà già (buồn).

- Không thích đám đông, ồn ào.

- Hay đi du lịch khám phá thiên nhiên, những vùng đất mới.

Em đang tìm một chàng trai:

- Không gầy không béo, không gia trưởng.

- Không hút thuốc, không bia rượu nhiều. Em bị triệu chứng say lây, thỉnh thoảng ngồi cạnh người say bia rượu, em cũng say theo.

- Ngăn nắp, gọn gàng đôi chút.

- Biết nấu ăn, làm công việc nhà chút ít, không ngại chia sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi việc.

- Quý trọng người lớn tuổi, yêu trẻ em, hòa nhã.

Gia đình xem em như quả bom nổ chậm vì mấy đứa bạn thời "trẻ trâu" gần bạn đều đã có gia đình. Còn em, 12 tiếng trong ngày dành cho công việc, cuối tuần không đi chơi khỏi Sài Gòn thì vùi trong phòng đọc sách, dọn phòng hoặc lại lên công ty.

Hy vọng em sẽ tìm được chàng trai có thể cùng mình bước tiếp trên chặng đường dài.

