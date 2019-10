Em luôn tràn sức sống và yêu đời vì rất thích trẻ con

Mấy nhóc xóm em cứ chiều đến, đặc biệt là chiều thứ 7 canh me nhìn thấy xe em đậu trước cửa là ùa sang gọi tên không ngừng.

Chào anh, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết thư cho anh mà lại gửi công khai cho thiên hạ đọc thế này. Lỗi không phải do em, cũng chẳng phải do anh, tại "lỗi do định mệnh". Hy vọng anh nhận ra em là ai trong cuộc đời mình. Em là đúng tiêu chuẩn ba mét bẻ đôi đấy nhé, nhưng chiều cao chưa bao giờ làm em thiếu tự tin. Em vẫn luôn được khen là duyên dáng ạ. Em được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê yên bình phía Đông Bắc Bộ. Hiện tại em sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là nhân viên văn phòng nhưng 10 người như chục nói em chọn nhầm nghề rồi, phải làm giáo viên mầm non mới đúng, bởi em ở đâu thì trẻ con vây quanh ở đó, thấy mặt cô là la làng lên như bạn lâu năm mới gặp lại vậy. Nhờ hay chơi với chúng mà tâm hồn em luôn tràn nhựa sống và thêm yêu đời.

Em 29 tuổi, đã quá đủ tuổi chững chạc và trưởng thành, nói là chưa bao giờ yêu ai thì là nói xạo. Em đã yêu, đã thất tình, không biết thời gian bao lâu là vừa đủ để một người quên đi chuyện cũ mà bắt đầu tìm hiểu một người mới. Em chỉ biết chắc rằng em đã sẵn sàng để gặp anh. Trước đây từng có người rất yêu em nhưng cuối cùng vẫn quyết định chia tay em vì lý do em theo đạo. Em không trách họ, vì sau tất cả chỉ làm em thêm mạnh mẽ hơn mà thôi. Em phải nói ra trước để ai không thích điều này sẽ không mất thời gian vì em. Tính em khá thẳng thắn và rõ ràng, không thích nói nhiều về một chuyện và cũng không quen đổ lỗi cho người khác. Bạn bè, đồng nghiệp hay đến những người hàng xóm rất khó để có lý do giận hay ghét em. Em mong gặp được một người yêu thương, tôn trọng em cũng như em sẽ rất tôn trọng anh. Em cũng còn nhiều thiếu sót, mong anh sẽ giúp em hoàn thiện mình.

Hiện tại một mình thì em vẫn ổn nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu có anh bên đời. Anh có thấy vậy không? Em là đứa nhanh nhẹn, khá hiểu chuyện và biết điều nên sau này anh đừng quá bất ngờ về việc ba mẹ anh chọn em làm dâu trước cả khi anh muốn cưới em làm vợ nhé. Nói vậy thôi chứ em còn nhiều tật xấu lắm, nhưng dại gì mà kể lể trên đây cho thiên hạ nghe anh nhỉ. Từ từ rồi anh cũng biết thôi mà. Chúc em may mắn sẽ tìm được anh. Chúc anh may mắn sẽ tìm được em. Cám ơn cả nhà đã đọc thư em. Có người quen độc thân, vui tính đừng ngại giới thiệu cho em nha.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.