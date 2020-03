Em thích dành khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để đọc sách, may vá và thêu thùa.

Anh! Anh có thích nghe em kể chuyện không? Hôm nay, em đã dậy từ rất sớm mặc dù đêm qua em thức rất khuya và dẫu biết rằng hôm nay mình được nghỉ. Trời se se lạnh, chim hót líu lo, có chút mưa bay, rồi trời cũng sáng và nắng trải dịu dàng. Bỗng em nghĩ đến anh một chút và chợt cười vu vơ, anh chắc cũng giống như kiểu thời tiết thế này, dễ làm em bị cảm và em thường rất thích. Hy vọng hôm nay anh của em cũng đã dậy sớm và có một ngày hạnh phúc. Nào, giờ thì anh hãy ngồi xuống, để em kể anh nghe về em, nhé!

Em là cô gái tuổi Thân, 28 tuổi nè. Em đang dạy tiếng Anh tại trung tâm, nhưng dạo này dịch nên em cứ được nghỉ hoài (cười). Em chẳng biết nhận xét vẻ bề ngoài của mình thế nào nữa, nhưng mọi người thường bảo nhìn dễ thương và dáng xinh xắn. Cậu bạn học hay gọi là "Người xinh ơi" nữa nên em nghĩ mình cũng không đến nỗi. Em vốn dĩ không phải tuýp người ưa những ồn ào hay bon chen, em cũng tự nhận thấy mình không giỏi việc làm kinh tế hay lao ra thương trường như các cô gái hiện đại khác. Thật tệ vì em không giỏi được như thế, nhưng mà bù lại em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh.

Em là cô gái mê trồng hoa và nấu ăn rất khéo, các bạn bè trên mạng xã hội thường á ố về tài lẻ của em đấy, nên chắc chắn anh không phải ăn ngoài mỗi khi đi làm về đâu nè. Em thích dành khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để đọc sách, may vá và thêu thùa. Nếu anh có tham gia nhóm Tiệm tạp hóa nhà May thì kiểu gì anh cũng sẽ thấy những bức thêu nho nhỏ vintage của em được up ở đó. Em thường mơ mộng rằng sau này có con gái, em sẽ may váy cho bé con mặc, hai mẹ con sẽ mặc váy đôi và bố sẽ là nhiếp ảnh gia cho riêng hai mẹ con. Em thật mơ mộng quá đi, nhưng giấc mơ đó đẹp quá nên mỗi ngày em đều mơ (cười).

Em đã lên kế hoạch cho ngôi nhà của mình sau này hết rồi, chỉ đợi có anh thôi. Em sẽ cùng anh đi làm. Chúng ta sẽ có một khoảng vườn nhỏ để trồng rau sạch và hoa, anh sẽ phải làm cho em một góc nhỏ xinh xinh để em thỏa đam mê thêu thùa, may vá. Anh yên tâm, em sẽ may được áo cho anh và ty tỷ đồ cho con gái của chúng ta. Nhà chúng ta sẽ thật nhiều tiếng cười anh nhé. Dẫu biết rằng hôn nhân bây giờ mông lung quá, đã có lúc em thất vọng thật nhiều khi đọc những bài tâm sự trên đây, đã rất nhiều lần rụt rè đưa bàn tay lại và sống một cuộc sống của riêng mình, sáng đi dạy, chiều về chăm hoa và phá vải cùng những người bạn chung đam mê. Tất nhiên em vẫn hớn hở và toe toét với cuộc sống lắm chứ không phải u sầu đâu anh. Nhưng rồi hôm nay em lại nghĩ "Không, chắc chắn không phải cuộc hôn nhân nào cũng như thế. Mình phải đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất chứ?". Vậy là em sẽ tìm và đợi anh sau những tháng ngày là cô gái độc thân vui vẻ.

Em mong sao anh của em sẽ là người đàn ông chững chạc, trầm tĩnh một chút và biết đặt tình thân gia đình lên trên. Em đôi lúc tính khá trẻ con, hay lắm lời và dễ càu nhàu như phụ nữ muôn lần vẫn thế, thi thoảng em còn hay ghen nữa, thật hy vọng anh sẽ không đấm em (cười).

Em đợi tin anh.

