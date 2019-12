Em, cô gái khá lận đận chuyện tình cảm. Người ta cứ bảo em kén chọn, cao giá, thật sự em không phải không có đối tượng để yêu, chỉ là những đối tượng ấy lại vì hoàn cảnh mà không thể tới với em.

Em cái gì cũng trải qua: yêu một người, tình đơn phương, bị phản bội, đến cả người thứ ba em cũng trải qua. Đôi khi, em nghĩ là do lương duyên chưa tới nhưng em vẫn hy vọng một điều gì đó tốt đẹp rồi sẽ tới với mình. Em không quan trọng điều kiện người đó ra sao, chỉ quan tâm khi ở bên nhau em có thể là chính mình, tự do vui, tự do khóc mà không cần che giấu.

Người ta bảo con gái hay cười là người hay mau nước mắt. Ừ ấy, em là đứa mau nước mắt lắm, nhưng chỉ vì đã quen với việc độc lập, quen với việc một mình nên người ta xem em là cô nàng mạnh mẽ tới mức người khác luôn nghĩ em sẽ không biết buồn. Đôi lúc em mệt tới mức muốn kề cạnh một bờ vai nào đó nhưng lại không dám vì sợ dựa vào nhầm người mà làm họ tổn thương. Em kể lên chỉ vì muốn có người đọc được, có người nghe và đôi khi sẽ có người hiểu. Em không muốn vì cô đơn mà nắm nhầm bàn tay ai nhưng cũng muốn thử sức, lỡ may tìm được mối lương duyên của mình mà thôi.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc