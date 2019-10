Em đừng lẩn trốn anh nữa

Nếu khoảng cách giữa 2 đứa là 1000 bước thì anh sẽ bước cả 1000 bước, chỉ cần có em đợi ở cuối đường thôi.

Chào em, thế là thêm một mùa thu nữa lại đến rồi đấy và anh cũng chưa biết mình đã gặp nhau bao giờ chưa, đến lúc nào mới là một cặp. Lúc gõ mấy dòng này là thời điểm anh chuẩn bị kết thúc ngày làm việc và sắp tròn 4 năm ngày anh bắt đầu đi du học. Không dài quá nhưng cũng đủ để anh từ một chàng trai ham vui, mơ mộng, nghịch ngợm, vô lo nghĩ trở nên chín chắn, tự lập và cũng suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Bạn bè và người quen hay hỏi sao anh mãi chẳng quen ai, thật ra cũng không phải do công việc bận quá hay do kén chọn gì như mọi người nghĩ đâu. Với anh quan trọng nhất là cảm xúc khi 2 người nói chuyện thôi và chắc là do anh cũng khô khan, thiếu tinh tế quá, mãi vẫn chưa thấy những cảm xúc như mình mong muốn. Lần này anh sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm em và hy vọng em sẽ không còn lẩn trốn đâu đó nữa mà sẽ đọc bức thư này.

Nói qua chút về anh nhé, không đẹp trai nổi bật nhưng anh nghĩ mình rất dễ nhìn đấy, anh cũng hay được nhận xét là vui tính và galăng nữa nhé. Đùa thôi! Đấy vẫn là hình mẫu mà anh đang cố hướng đến thôi, còn hiện giờ anh như nào thì anh sẽ chờ em liên hệ để mình kết bạn và nói chuyện nhiều hơn nhé.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.