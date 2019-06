Em có muốn nắm tay chàng trai 27 tuổi chưa từng yêu không

Anh chỉ quan tâm em sẽ là người thế nào sau khi đến với cuộc đời anh và thắp lên ngọn lửa trong trái tim tăm tối của anh.

Anh là người đàn ông tầm thường, sở hữu khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi, sống nội tâm và gần như không giao tiếp gì với ai nên anh chẳng có ai bầu bạn. 27 tuổi rồi nhưng chưa mảnh tình vắt vai.

Mọi người đều nói do anh kén chọn nhưng thực sự chẳng ai biết được anh đã mở lòng với không biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa từng được một ai đón nhận. Thật lòng muốn đối xử tốt mà kết quả nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt, nhiều đến độ anh muốn khép tim mình mãi mãi luôn cho rồi. Nhưng không biết là do trái tim anh quá yếu đuối trước sự cô đơn, hay do anh chưa từng yêu ai nên gặp ai cũng muốn có tình cảm... hoặc cũng có thể là cả hai.

Sài Gòn náo nhiệt, nhưng dù anh đứng giữa nơi đây cũng không thấy gì. Anh như kẻ vô hình không ai nhìn thấy, chìa tay ra cũng không ai muốn bắt. Cuộc đời anh gắn liền với sự vô tâm của tất cả mọi người xung quanh.

Em - người con gái nào đó, liệu có đọc qua bài viết này, có nhìn thấy anh, có muốn chủ động nắm lấy tay anh, mở lòng với anh? Anh không quan tâm em là người thế nào. Anh chỉ quan tâm em sẽ là người thế nào sau khi đến với cuộc đời anh và thắp lên ngọn lửa, tạo ra một tia sáng nhỏ trong sâu thẳm trái tim tăm tối của anh.

