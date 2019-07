Em - cô gái có làn da rám nắng - giữ nụ hôn đầu cho riêng anh

Em là người đơn giản, yêu biển, thích nấu ăn và chơi với trẻ con, thỉnh thoảng có một chút nổi loạn và hài hước.

Em sinh ra và lớn lên ở miền quê gió lào Nghệ An. Hiện tại em sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Em là người đơn giản, tự lập, tự do, thích nấu ăn và chơi với trẻ con. Gia đình em có mẹ, anh trai và hai chị gái. Các anh chị đều đã lập gia đình và sinh sống ở quê. Gia đình và bạn bè nhiều lần khuyên em về quê an cư lập nghiệp nhưng em lại yêu Hà Nội mất rồi, cứ xa là thấy nhớ.

Nói ra thật hổ thẹn vì hơn 30 tuổi mà chưa có nụ hôn đầu, bởi vì em vẫn giữ khoảnh khắc ấy cho riêng anh. Chắc tại xem phim Hàn Quốc nhiều mơ mộng, lãng mạn thành lãng xẹt. Thế nên bây giờ em chỉ mong tìm được bạn nam phù hợp tiến tới hôn nhân mà thôi.

Em là một cô gái yêu biển, nên anh đừng ngại nếu làn da của em có hơi rám nắng một chút nhé.

Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu

Tình yêu của hai ta hãy như là thuyền và biển anh nhé, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ nhưng không bao giờ cách xa.

Nếu anh cần một cô gái biết lắng nghe, chia sẻ, cảm thông, thỉnh thoảng có một chút nổi loạn và hài hước, hãy hiên lạc với em nhé.

Hope to see you soon.

