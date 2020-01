Em biết tận hưởng cuộc sống

Em, cô gái được sinh ra ở miền Tây sông nước yên bình. Em tuổi Tân Mùi, ngoại hình như mọi người nhận xét là cao ráo (hơn 1m60 chút xíu), có nét dịu dàng, duyên dáng khi cười và lúc không cười thì khá lạnh lùng, sắc nét. Hiện tại em làm việc và sinh sống ở Sài Gòn, công việc của em rất ổn định. Em có thói quen rất lành mạnh nên anh cứ yên tâm về em nhé: đọc sách, gym, ăn uống lành mạnh,... nhưng không có nghĩa em khô khan nhé.



Em luôn biết cách tận hưởng cuộc sống và khiến bản thân mình xinh đẹp, quyết rũ và nâng cao mình bằng các kiến thức khác đấy nhé, bởi vì phụ nữ đẹp thường dễ được đàn ông theo đuổi. Cái đẹp bề ngoài là thứ gây ấn tượng đầu tiên với đàn ông. Tuy nhiên, nếu muốn lâu bền, phụ nữ còn cần hiểu chuyện, anh ạ. Quan điểm về tình yêu của em thế này: "Đừng bao giờ cho rằng đàn ông biết những gì mình muốn hoặc cần. Anh ta chẳng biết gì đâu". Thế nên, mình muốn điều gì, hãy nói thẳng ra. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi.

Nguyên tắc của em là không tham lam. Cách tốt nhất để duy trì một mối quan hệ tình cảm tốt là đầu tư vào chính mình, để vẫn có thể vui vẻ trong những lúc không có người yêu ở bên. Không ai có thể chịu đựng mãi một người phụ nữ suốt ngày nhõng nhẽo, đụng tí là giận dỗi những điều vô cùng trẻ con. Không ai có thể chạy theo mãi một người phụ nữ cái gì cũng thích nhưng không thích cái gì. Không ai có thể yêu thương mãi mãi một người chỉ biết tới bản thân mà không suy nghĩ cho đối phương.Một mối quan hệ, muốn lâu dài, luôn cần sự phối hợp từ cả đôi bên. Không thể chỉ một bên cố gắng, một bên luôn xem mình là trên hết được. Cho nên, phụ nữ dù đẹp, nếu muốn có một mối tình bền vững, vẫn cần học cách hiểu chuyện.

Chia sẻ và cho đi. Thấu hiểu và bao dung. Yêu thương và trân trọng. Chỉ khi mình thực sự tôn trọng và suy nghĩ cho đối phương, mình mới nhận lại được sự trân trọng tương xứng trong mối quan hệ, hai người mới có thể cùng đi lâu dài với nhau. Vậy nên, phụ nữ đẹp thôi là chưa đủ, muốn bền vững hãy học cách hiểu chuyện. Một người hiểu chuyện, thi thoảng sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng em yên tâm rằng, những điều mình nhận lại được từ sự hiểu chuyện sẽ vô cùng đáng giá.

Thi thoảng mình gây nhau một chút, kiếm một lý do vô lý nào đó, nói qua nói lại để có gì đó gọi là "thăng trầm". Cuộc sống mà, quá hoàn hảo cũng là điều không tốt. Ngồi sau khung cửa sổ, nghe gió thổi rì rào, ngửi mùi hương nước vỏ bưởi phảng phất trước mặt, năm ngón tay vuốt mái tóc người ngồi cạnh, thi thoảng gỡ đôi ba sợi rối gió đan vào. Tối về, đọc cho nhau nghe vài trang sách. Ôn lại hoài niệm chảy trong tim. Ngủ một giấc không trằn trọc suy nghĩ. Nếu đời người không có ước mơ, thì chỉ cần nghĩ đến những điều giản đơn thế thôi đã đủ thấy hạnh phúc rồi. Đó chính là lý do mà người ta nói "Tình yêu chính là sự vừa vặn". Vừa vặn để không vì yêu mà phải gồng mình gắng gượng. Vừa vặn để không vì yêu mà quên đi bản thân là ai. Cho đến khi tìm thấy được sự "vừa vặn" của đời mình, hãy cứ tự do và đừng cưỡng cầu nhiều quá. Tình yêu đích thực chỉ có một, nó sẽ đến đúng thời điểm. Việc của chúng ta chỉ là luôn mỉm cười và sống hạnh phúc, dù nhiều lúc cô đơn một chút thì cũng có sao chứ.

Cuộc sống em đang rất tốt và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu có tình yêu của anh ạ! Chúng ta cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống. Em cần anh là một người hiểu chuyện, tử tế và nghiêm túc, chân thành, chân thật trong chuyện tình cảm. Anh cao từ 1m70 trở lên và hơn em vài tuổi thì tốt quá, em có thể yêu xa, chỉ cần anh cho em một sự tin tưởng và chắc chắn ở anh là được. Em tin mình là người đủ tử tế để tìm ra anh, nên anh cứ yên tâm nhé.

