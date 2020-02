Em biết nấu ăn, trẻ hơn so với tuổi 39

Mình cao 1m53, nặng 48 kg, người Hà Nội, sống và làm việc cho một công ty nước ngoài tại TP HCM.

Ngoại hình dễ thương, trẻ hơn tuổi thật khá nhiều, biết nấu ăn, đặc biệt là các món bún Hà Nội. Trước đây mình có thời gian học tập ở nước ngoài. Có lẽ vì lý do này mình từng rất ngại chuyện lập gia đình, chỉ muốn được tự do bay nhảy. Nghĩ lại thì điều này cũng có mặt tốt vì khoảng thời gian tự do giúp mình được đi du lịch và khám phá nhiều nơi ở trong và ngoài nước, mở mang được rất nhiều điều.

Nhưng "muốn đuổi thì cái tuổi vẫn cứ ập đến", năm rồi mấy đứa bạn trong hội "Gái độc thân" lần lượt lên xe hoa gần hết. Nhìn mấy đứa tụi nó, mình cũng bắt đầu bớt mộng mơ hơn, nhìn nhận thực tế hơn (thực tế là ế chỏng ế chơ). Mấy năm vừa rồi mình cũng tích cực hẹn hò các mối được giới thiệu nhưng toàn không đi đến đâu. Lần này mình mạnh dạn đăng bài lên VnExpress xem có tìm được "người ấy" không. Người sẽ cùng mình đi du lịch, cùng nấu ăn, cùng gác chân lên ghế xem phim mỗi tối và cùng ngủ nướng thật đã vào mỗi cuối tuần. Mình không quan trọng lắm chuyện tuổi tác nhưng ngoại hình thì hơi kén một chút (cao trên 1m65 và không được quá mập).

