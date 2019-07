Em bận tâm nhiều hơn tới chàng trai có chiều sâu, hơi khó hiểu

Em làm vài việc, vì có ngoại ngữ tốt nên chuyện công việc không khó khăn lắm, giúp em trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau.

Chào bạn nam còn chưa được nhận ra,

Không rõ anh là ai nên em mạo muội gọi trước là bạn nam nhé. Trong vô vàn cách gọi từ thân thiết tới thân mật ngoài kia, có lẽ em sẽ "bắt tai" nếu ai đó gọi: Bạn nữ à (cười).

Nói gì tiếp được nhỉ?

Để miêu tả vài điều về bản thân thì có lẽ sẽ là từ khóa: trái chiều. Nhiều lúc em cũng không hiểu vì sao có những cá tính đối lập lại cùng tồn tại trong em, lúc hòa hợp lúc đấu tranh. Cũng không phải lúc nào em cũng bộc lộ chúng ra, tùy môi trường và hoàn cảnh. Nhưng có lẽ với ai đó đủ chân thành cộng chút tinh tế thì sẽ nhận ra được thôi.

Thực ra em cho rằng tự bản thân hiểu mình đã khó, kỳ vọng người khác hiểu mình là điều xa xôi. Ngược lại, một người có chiều sâu và hơi khó hiểu một chút, có lẽ sẽ khiến em bận tâm nhiều hơn. Một người như vậy thì hẳn là khá bận rộn.

Về công việc, em làm vài việc vì cũng hên là có ngoại ngữ tốt nên chuyện công việc không khó khăn lắm, gọi là tạm đủ dùng và giúp em trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau.

Ngoại hình chắc cũng thuộc nhóm dễ nhìn và đủ tôn trọng người nhìn. Tiếng Anh có câu "Beauty is in the eyes of the beholder" mà (tạm dịch là vẻ đẹp trong mắt người nhìn).

Còn trong mắt em thì thường ấn tượng với nét duyên ngầm của đối phương. Kiểu như càng nhìn càng quen càng thấy đẹp. Vẻ đẹp ấy dễ khắc sâu vào tim lắm.

Vậy thôi, em không biết nói gì thêm, vì cũng không biết đang nói chuyện với ai. Liên lạc với em nếu ai đó quan tâm nhé. Có thể kể em nghe về điều khiến anh bận tâm nhất? Về điều khiến anh đam mê?

Hy vọng chúng ta có tần số chung, hay ít nhất cũng có thể làm bạn. Mong ai đó ở Đà Nẵng hoặc có lý do mà sắp tới nơi đây. Một tách cà phê nước dừa bên bờ sông Hàn và vài câu chuyện, chắc vui (cười).

Đà Nẵng đẹp lắm đó anh.

