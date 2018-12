Đau đớn vì dành nhiều tình cảm cho anh mà vẫn bị phản bội

Anh à, thời gian trôi qua nhanh quá, tình cảm chúng mình tuy có những sóng gió như bao cặp yêu nhau khác nhưng nó thật đẹp, tuyệt vời và chất đầy hạnh phúc. Bạn bè, mọi người đều ngưỡng mộ và bảo chúng mình may mắn khi gặp được nhau. Em là cô gái nhỏ bé, theo mọi người nhận xét là xinh xắn, đáng yêu và chân thành. Anh là người con trai tuy gia cảnh giàu có nhưng vẫn rất yêu thương em và dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Ấy vậy mà ngờ đâu lại có một ngày như hôm nay, anh đã yêu thương và dành tình cảm cho một người con gái khác trong khi vẫn bên em. Người ta thường bảo xa mặt cách lòng, lòng người dễ đổi thay; anh với họ làm việc chung mỗi ngày nên nảy sinh tình cảm cũng không khó, quan trọng con người ta có biết vượt qua và có bản lĩnh phải không anh.

Em biết anh thay đổi là có nhiều lý do, trong đó cũng có phần do em nữa. Vì là lần đầu yêu nên em non nót, trẻ con và không biết thảo mai như bao nhiêu người con gái khác. Em sai khi giận hờn vô cớ nhưng đó là trước đây, còn giờ em luôn cố gắng hoàn thiện và trưởng thành hơn rất nhiều. Con người không ai không có khuyết điểm, anh cũng vậy mà. Vậy tại sao anh lại là người thay đổi như thế. Em vẫn không hay biết, anh lừa dối tình cảm của em, người đó theo nhận xét khách quan không có gì đẹp cả, ấy vậy mà từ ngày anh yêu người đó lại chê em miệng rộng, trong khi mọi người và kể cả anh từng nói em có khuôn miệng đẹp. Em biết được người đó có miệng quá nhỏ, thậm chí không hài hòa với khuôn mặt vậy mà có họ rồi anh liền so sánh. Em không có ý chê trách ai vì với em mỗi người đều có nét đẹp riêng, giờ em mới hiểu tại sao anh lại nói những lời đó.

Khi em nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái đó, trái tim em đau đớn lắm, chạy theo anh suốt mấy tiếng đồng hồ để chứng kiến, cảnh mà trong mơ em cũng không dám tin đó là sự thật. Anh đã thay đổi rồi, con người mấy ai vượt qua được những hoàn cảnh, cám dỗ của cuộc đời. Em đã yêu thương anh rất nhiều, lo lắng, quan tâm anh. Anh quen người ta công khai ở công ty mà vẫn gặp em, ôm em, nói nhớ thương em là sao?

Có nhiều người ngỏ lời dù biết em đang yêu anh, em luôn giữ khoảng cách và chừng mực nhất định. Thậm chí anh cũng biết người ta có điều kiện hơn em gấp nhiều lần. Em không biết họ thích mình, yêu mình vì lý do gì nữa. Em biết anh là người con trai tốt, anh đã yêu em rất nhiều và chân thành, luôn giữ gìn cho em trong chừng ấy năm yêu nhau, nhưng hoàn cảnh thay đổi, tình cảm nhạt dần và anh đã yêu người con gái khác. Em chỉ đau đớn vì tình cảm trong sáng dành cho anh vẫn không đủ để anh không thay lòng, một người con trai yêu em nhiều như thế, chân thành như thế lại có ngày đổi thay, chắc anh cũng nghĩ sẽ không có ngày nào anh như bây giờ phải không?

Chỉ mới thôi nhưng khi đặt bút viết những dòng này em đã không còn giận và trách anh nữa rồi. Em đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẻ ngoài nhiều người vẫn bảo em trẻ lâu, nhìn con nít. Em sắp hoàn thành bước đầu tiên để thực hiện ước mơ của mình rồi, em nhất định sẽ thành công và sống hạnh phúc. Gửi tặng anh câu thơ này:



Sẽ đến ngày em chấp nhận từ bỏ

Như đưa tay để thả nắng lên trời

Ta không thể giữ những điều không có

Như lòng người đã không muốn chung đôi.

Cảm ơn anh vì những điều ngọt ngào và ấm áp dành cho em.

Nhung