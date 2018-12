Cưới nhau 3 năm mà tôi chưa một lần được 'yêu' vợ

Vợ chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, vợ chồng cùng tuổi, trên 30 tuổi. Tôi cưới vợ năm 28 tuổi, cao 1m72, nặng 68 kg. Vợ tôi nhỏ con, chỉ cao 1m48, nặng 37 kg thôi. Tôi nói hơi kỹ về thể trạng là có lý do. Nói ra chắc nhiều người không tin, tôi cưới đã hơn 3 năm rồi mà chưa một lần được quan hệ với vợ. Không biết trên đời này có người nào ở vào trong hoàn cảnh của tôi hay không? Lý do không phải do tôi bị gay hay yếu sinh lý, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, có ham muốn, vấn đề ở chỗ vợ tôi bị tâm lý nặng nề về vấn đề này.

Mỗi khi chúng tôi chuẩn bị nhập cuộc là vợ sợ đau, co rúm lại, chẳng thể nào làm gì được. Tôi cũng tìm hiểu rồi, hồi nhỏ đến giờ vợ không hề bị bất kỳ sự xâm phạm hay tổn thương nào về mặt tâm lý. Khi gần gũi, vợ cũng có cảm xúc, cũng thích, nhưng không hiểu sao đến lúc quan trọng thì chẳng thể nào khác được. Chắc nhiều bạn cho rằng tôi nhu nhược, bất tài, không giống đàn ông? Tôi cũng thừa khả năng bắt vợ làm theo ý mình nhưng làm như thế tôi thấy tội vợ lắm. Thấy cô ấy co rúm người, đau đớn là tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa. Tôi cũng sợ làm tổn thương tâm lý vợ, không khéo sau này cô ấy ám ảnh luôn thì khổ.

Vợ cho rằng cô ấy quá nhỏ người nên việc này khó. Tôi giải thích chỉ tại tâm lý thôi, bao nhiêu người con gái nhỏ nhắn khác vẫn có con bình thường, to con hay nhỏ con thì sinh lý vẫn vậy. Tôi đã tìm đủ mọi cách có thể rồi nhưng sự tiến triển không nhiều, giờ cô ấy ít sợ hơn nhưng vẫn chưa đạt được điều mong muốn. Làm nhiều cách mà ít đạt được hiệu quả nên nói thật ít nhiều tôi cũng hơi nản, không biết bao giờ cô ấy mới thoát được tâm lý đó. Là người đàn ông đang tuổi trai trẻ, khỏe mạnh, nhiều sức sống như thế mà tôi chẳng thể nào có được điều ấy, thật sự buồn, tôi phải tự sướng thôi.

Tôi là trai trưởng, nói đúng hơn là cháu đích tôn 3 đời, bố mẹ rất mong có cháu nội. Mỗi lần cúng giỗ, lễ Tết ai cũng hỏi, ai cũng giục chuyện con cái, chẳng biết làm như thế nào. Tôi với vợ cũng đi nhiều bệnh viện lớn rồi, mọi vấn đề sức khỏe đều ổn, chỉ là tâm lý. Chuyện khó khăn đến mức này: Cô ấy có một người bạn làm ở bệnh viện phụ sản lớn trong thành phố, cô bạn bố trí, ưu tiên khám cho, nhưng khi khám thì ngay cả cô bạn cũng bực mình vì tâm lý sợ của vợ tôi, vừa đụng đến là kêu đau, không cho làm gì. Cuối cùng vợ tôi cũng khám được, bác sĩ cũng nói là do tâm lý thôi.

Tôi không muốn bỏ vợ, vợ cũng thương tôi nhiều. Vợ chồng với nhau 3 năm rồi, giờ không chỉ có tình mà còn có nghĩa nữa nên tôi sẽ không bỏ cô ấy. Cô ấy còn bảo tôi đi tìm người con gái khác để có con, cô ấy sẽ chấp nhận. Nói thế thôi, chứ dù cô ấy có chấp nhận thì tôi cũng chẳng làm như thế, bao nhiêu rắc rối về tình cảm xảy ra, với lại tôi không bao giờ làm chuyện đó với người mà mình không yêu thương. Mong được các bạn tư vấn.

Kiên

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự