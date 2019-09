Cuộc sống hoàn hảo với em như bức tranh có sáng có tối

Em mong gặp người giúp cân bằng mảng tối trong em, còn mảng sáng của em sẽ cân bằng mảng tối trong anh.

Mưa! Những ngày này không biết Sài Gòn có gì buồn mà mưa rả rích không ngừng. Sáng chủ nhật nghe nhạc The Beatles bỗng khiến em muốn tìm cho mình một nửa để được sẻ chia những sở thích, những lúc vui hay cả những chông chênh ở cái tuổi chưa già cũng chẳng trẻ này. Em là cô gái 27 tuổi, khá nhẹ nhàng, tinh tế, có nhu có cương, đôi lúc sẽ bị cho là cứng đầu. Em truyền thống và cũng hiện đại nhưng không ba phải đâu nhé, em luôn cố gắng để cân đối mọi thứ. Em thích nấu nướng, nghe nhạc cổ điển, đi dạo và chăm sóc người thân.

Điểm xấu của em là đôi khi hơi cứng nhắc và nguyên tắc, có những nguyên tắc đã đặt ra thì sẽ cố gắng theo đến cùng, miễn là không gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Công việc hiện tại của em so với nhiều người thì được gọi là khá ổn, nếu anh không sợ lý lẽ của một cô gái có thể là luật sư tương lai thì đừng ngại liên lạc em nhé. Người đàn ông em mong có duyên để gặp là người điềm tĩnh, chân thành, chia sẻ và có thể nhịn em đôi lúc, dĩ nhiên là sau đó anh có thể phân tích đúng sai giúp em.

Đối với em, cuộc sống hoàn hảo thì sẽ như một bức tranh có sáng có tối, như bản nhạc có trầm có bổng, vì có vậy mọi thứ mới ở mức cân bằng nhất. Vậy nên em mong cuộc sống của mình sẽ gặp một người giúp cân bằng mảng tối trong em, còn mảng sáng của em sẽ cân bằng mảng tối trong anh. Anh đã nghe bài Dark Side của Kelly Clarkson bao giờ chưa? Trong đó có một câu mà em rất thích. "Will you love me? Even with my dark side"? Nếu có thời gian anh nghe bài hát này nha.

Nói vậy chắc cũng đủ nhiều rồi nhỉ, hy vọng sớm nhận được mail của anh.